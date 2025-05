Incredulidad de Gonzalo Miró por lo visto de Ayuso en La Sexta: reacciona con una palabra y la clama varias veces

Este miércoles, 'Más vale tarde' ha analizado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en una rueda de prensa sobre la investigación de tres ex altos cargos de su gobierno por los llamados "protocolos de la vergüenza" y por los problemas judiciales de su pareja. Y una vez más, Gonzalo Miró no se ha cortado nada al hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según ha defendido Isabel Díaz Ayuso esos protocolos de triaje en las residencias nunca se llevaron a cabo en Madrid. "Nunca se aplicaron y nunca fue una orden de este gobierno", recalcaba la presidenta ante la prensa después de pedir que se llame a declarar también a los encargados del ministerio de Sanidad y de llevar a cabo la gestión sanitaria durante la pandemia en otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco o La Rioja.

Y cuando le preguntaban sobre que el Tribunal Supremo haya rechazado la demanda de Alberto González Amador a María Jesús Montero, Ayuso volvía a decir que todo es una campaña orquestada contra ella. "Si el Gobierno organiza operaciones de Estado contra la guardia civil y contra el fiscal anticorrupción qué no está haciendo en una inspección contra un particular que se defiende él solo", aseveraba la política tal y como recogía 'Más vale tarde' antes de debatirlo con Elisa Beni o Gonzalo Miró.

"¿No os llama la atención que cargue contra la jueza ella que se queja siempre de que el PSOE carga contra los jueces?", soltaba de primeras Iñaki López. "Si esa que miente más que habla. Es que todo lo que acabamos de poner aquí son mentiras", reaccionaba Gonzalo. "¿Quién reabre el caso de las residencias? Es mentira. Que nunca se activó el protocolo es mentira, que a su novio le investigan por una inspección fiscal es mentira. Es que son todo mentiras. Es no parar de mentir permanente y continuamente", sentenciaba. "En el caso de Madrid es protocolo está negro sobre blanco y es verdad que Madrid tuvo un 25% más que el resto de España", añadía Iñaki López.

Gonzalo Miró carga contra Isabel Díaz Ayuso y su pareja: "No paran de mentir"

Después, el programa se hacía eco también de la última hora en torno al caso en el que se investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso después de que La Sexta haya accedido a parte de su declaración. En ella Alberto González Amador asegura que él no sabía que un acuerdo de conformidad conllevaba que tenía que reconocer esos dos delitos fiscales y que él no le dijo a su abogado que hiciera eso.

"Si es que va en la línea de su pareja, que es no parar de mentir y todo el rato contar mentiras. Yo entiendo que habrá algunas que se puedan demostrar y otras que no", empezaba diciendo al respecto Gonzalo Miró. "Lo que si me sorprende es que se sienta tan perjudicado económicamente, no lo digo solo por el caso de Ayuso y de Alberto Quirón, sino que en general no hay nada más fácil que demostrar las declaraciones de la renta que tienes antes de 2020 y las que tienes desde entonces", proseguía diciendo el colaborador. "Si no me equivoco el novio de Ayuso es técnico sanitario con un dúplex en Chamberí", apostillaba Iñaki López.