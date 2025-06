Melody usa el altavoz de 'El Hormiguero' para desmentir lo que se está diciendo de ella y su postura con Israel

Durante su esperada visita a 'El Hormiguero' de este miércoles, Melody no dudó en repasar su experiencia en Eurovisión con Pablo Motos, sincerándose sobre la falta de creatividad que tuvo a la hora de crear la propuesta final que defendió en Basilea. Y la intérprete de 'Esa diva' no dudó en lanzar algún que otro dardo por algunas de las críticas que ha recibido tras su paso por el festival.

"Siempre he ido con mi verdad, sin faltar el respeto a nadie y creo que desde que pedí los días de descanso porque no me sentía bien hasta el otro día en la rueda de prensa, se han dicho cosas de mí que no son verdad. Desde que yo lo tenía todo pactado para hacer una entrevista y que iba a cobrar 150.000 euros", comenzó asegurando la cantante con gesto serio ante Pablo Motos.

Melody quiso hacer balance entonces sobre las acusaciones que ha recibido desde que pausó su agenda tras el festival para pasar tiempo con su familia en Málaga. "Se ha intentado dañarme un poquito para que a gente no crea lo que yo digo, pero yo no hago caso porque sé que la gente sabe como soy. La verdad que ni he cobrado los 150.000 euros", señaló recordando los rumores de su supuesta entrevista en 'De viernes' de Telecinco.

💬 @soyyomelody: "Yo estoy acostumbrada a cantar y no estar continuamente en una crítica" #MelodyEH pic.twitter.com/p6wW2dU32F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

"Soy una chica que ha trabajado muy duro desde los 10 años, la vida no es un lago tranquilo y hay gente que ha salido diciendo que antes yo no tenía trabajo y ahora sí. Y eso es falso, el público español me ha querido siempre", aclaró entonces "la rumbera", echando por tierra las acusaciones de que RTVE y el festival han resucitado su carrera que inició con 'El baile de los gorilas' allá por el año 2000.

"En la vida hay veces que hay trabajo y otras veces menos. Todos estos años no he parado de trabajar, quiero que todas esas personas que hablan no hagan titulares para captar la atención de la gente con cosas que son falsas", insistió Melody, que tampoco se cortaría al pronunciarse cuando Pablo Motos le preguntó por su postura ante el conflicto de Israel y Palestina.

"Estoy en contra de las guerras y de que mueran niños y gente inocente"

"No me parece bien, creo que han ido a hacerme un poco de daño, y yo soy lo que veis, currar y currar", insistió sobre el señalamiento que ha sufrido estas semanas antes de contestar a la cuestión que evitó responder durante la rueda de prensa de RTVE. "Es verdad que yo no puedo hablar mucho de ciertos temas porque yo no soy política, soy cantante y es verdad que hay palabras técnicas que yo no uso en mi día a día", comenzó explicando.

💥 @soyyomelody lanza un mensaje sobre todas las polémicas que se han generado en torno a ella #MelodyEH pic.twitter.com/e5uwAve35N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

"Lo que sí se es que estoy completamente en contra de las guerras y que en este mundo no se deberían permitir este tipo de cosas, que mueran niños y que muera gente inocente", sentenció Melody, aclarando su apoyo a la paz en los territorios en guerra, como Gaza u otros puntos clave ocupados por el ejército israelí. Motivo por el cual RTVE pidió a Eurovisión este año someter a debate la participación de Israel en el festival.