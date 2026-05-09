Alba Carrillo se planta contra TVE y abandona 'D Corazón' tras sus críticas a 'MasterChef': "No me amordazan por cuatro perras"

Hace unos días, Alba Carrillo alzaba la voz en 'El sótano club', el programa que presenta en las tardes de TEN contra TVE por contratar a defraudadores como Paz Vega o a Ofelia para 'MasterChef' mientras deben dinero a Hacienda o presumen de no pagar impuestos.

Pero Alba Carrillo fue mucho más allá al señalar directamente a Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, la productora que está detrás de programas como 'MasterChef' y 'Maestros de la costura Celebrity', que también anuncia su regreso a La 1.

"Yo entiendo que Macarena Rey tiene mucho poder, que es amiga del facha de mi ex (Feliciano López) y que a mí no me va a coger en la puñetera vida porque me cogió y me desconvocó. Pero coño, TVE tendrá que hacer presión para que lleven a otro tipo de personas, no a los amiguitos de Macarenita", fueron las palabras que empleó Alba Carrillo.

Pues bien, este sábado, Alba ha explotado en sus storys de Instagram anunciando que había decidido marcharse de 'D Corazón' tras recibir una advertencia por parte de Macarena Rey por sus ataques por contratar a Paz Vega u Ofelia para el talent de cocina.

"Yo sabía que esto me podía costar caro, pero yo soy como soy. Me vuelvo a casa. No voy a ir a 'D Corazón' porque a mí nadie me va a llamar la atención por decir cosas que son más verdad que a un santo y más en una televisión pública socialista", advierte la exmodelo y colaboradora.

"No voy a permitir que ni Macarena Rey ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos, los impuestos no son para que quién quiera haga programas de televisión con sus amigos. No en las cadenas públicas. ¿Esto queda claro? Con sus amigos que no pagan impuestos o que piden que no se paguen los impuestos", sigue soltando muy indignada.

Asimismo, Alba Carrillo deja claro que le da igual "si me quedo sin trabajo, estoy encantada porque es la puñetera verdad". "Me parece increíble que en un sitio en el que debe haber libertad de expresión. Si le digo la verdad a mi madre, a mi padre y a mi hijo que son lo que más quiero, no lo voy a decir a los demás", asevera.

"A mí no me amordazan por cuatro perras, que me he puesto mala porque tengo que venir todos los fines de semana, me he tenido que levantar para ir a la radio. Que vengan Ofelia y Macarena a las 4 de la mañana a la radio, que se levanten como yo para ganar un sueldo y hacer huchita. Y luego dicen si te han dado 'Hasta el fin del mundo', ¿con Cristina Cifuentes? ¡Menudo regalo! Y la he llevado tres putos meses la mochila en la chepa, ¿qué tengo que dar encima las gracias? Anda a la mierda", sentencia.

La crítica de Alba Carrillo a TVE por contratar a defraudadores en 'MasterChef'

Fue hace unos días cuando Alba Carrillo no se reprimió su crítica a TVE por contratar a Paz Vega, que tiene una gran deuda con Hacienda, para participar en 'MasterChef Celebrity Legends' y por seguir contando con Ofelia después de haber presumido de no pagar impuestos.

"Hay muchos que son defraudadores que de repente les contratan para ir a cocinar a TVE. Y esto me puede salir caro, pero es lo que tengo que decir", empezó diciendo sabiendo que se estaba jugando su puesto como colaboradora de 'D Corazón' al criticar a uno de los formatos estrella de la cadena pública.

"Qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de TVE teniendo una deuda con Hacienda? Insólito. ¿Qué hace Ofelia? La influencer ésta que dijo hace poco que estaba en Dubai y pidió a los españoles que no pagáramos impuestos, y la tía pongo el otro día la tele, TVE, y de repente está allí otra vez en las cocinas de 'MasterChef'. Pero señora si estás pidiendo que no paguemos impuestos. ¿Qué hace esta señora allí? Igual que Paz Vega ahora cocinando".