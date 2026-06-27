RTVE anuncia cuándo regresará 'Cine de Barrio' a la programación de La 1 tras más de un mes sin emisiones

Después de seis semanas desaparecido de la programación de La 1, 'Cine de barrio' regresa este sábado a la parrilla de La 1 con un nuevo programa. Así, el célebre espacio conducido por Inés Ballester retoma su hueco en la programación después de más de un mes sin emisión. Un regreso que habrá que ver si es permanente o si volverá a verse afectado por los cambios en la parrilla de la cadena.

Y es que pese a que es uno de sus programas más históricos, RTVE ha demostrado en los últimos meses que 'Cine de barrio' ya no forma parte de sus grandes apuestas pues más allá de quedarse sin emisión por eventos deportivos, La 1 no ha tenido reparos en levantarlo de la parrilla cada vez que ha podido para ofrecer otras ofertas en su lugar.

Así, en los últimos meses, La 1 ha hecho desaparecer de forma eventual 'Cine de barrio' para ofrecer especiales de 'Aquí la tierra' por temporales, o la alfombra roja de los Goya. No obstante, nunca se había vivido lo que ha ocurrido en este último mes y es que el formato ha estado retirado de la programación durante seis semanas habiendo ofrecido su último programa el 9 de mayo.

Y es que 'Cine de barrio' se canceló el 16 de mayo con motivo de la emisión del maratón especial de 'Star Wars' que ofreció La 1. La semana siguiente, el programa de Inés Ballester también dejó su hueco por la retransmisión de la final de la Champions League femenina. Y siete días después fue la final de la Champions masculina la que impidió que el magacín regresara a su hueco. Al sábado siguiente, La 1 también canceló su programación de tarde para ofrecer el especial informativo sobre la llegada del Papa a Madrid. Y finalmente el pasado sábado la cadena optó por un maratón especial de 'Toy Story'. Mientras que la semana pasada fue la emisión del Mundial el que llevó a que el formato siguiera sin emitirse.

Ahora, por fin, los fans de 'Cine de barrio' están de enhorabuena porque el programa de Inés Ballester regresa este 27 de junio. Lo hará para ofrecer la película 'Los que tocan el piano', protagonizada por Tony Leblanc, Concha Velasco, Alfredo Landa, José Sazatornil y José Bódalo, entre otros. Será a partir de las 19:10 horas cuando se emita el previo del espacio cinematográfico y a las 19:30 horas la citada cinta.

Con la vuelta de 'Cine de barrio' a la programación de La 1 el que vuelve a quedarse sin hueco es 'Aquí la tierra'. Y es que el formato divulgativo que conduce Jacob Petrus tampoco se emitirá este domingo debido al Mundial, por lo que este fin de semana no se emitirá el formato.

Así queda la programación de tarde de La 1 este sábado 27 de junio: