'La Revuelta' sufre una importante baja en su equipo y le reemplaza este inesperado rostro en TVE

David Broncano se disponía a arrancar otra emisión de 'La Revuelta' este martes cuando descubrió que uno de sus rostros habituales no se encontraba en su puesto. El humorista no tardó en dirigirse al puesto de Grison para preguntar por qué Ricardo Castella no se encontraba a su lado como en todos los inicios del programa para interpretar la sintonía con la que entra al teatro.

"¿Ricardo qué?", preguntó algo confundido el presentador mientras la cámara enfocaba al hueco que suele ocupar el humorista cada noche junto al experto en beatbox. "¿Qué? ¿Quién es Ricardo?", bromeó Grison sin desvelar el motivo por el que su compañero no había acudido a tiempo para la grabación de este martes.

"Hagamos como que nunca estuvo aquí, como la madre de Will Smith en 'El príncipe de Bel Air'", continuó bromeando el colaborador de 'La Revuelta' mientras David Broncano reflexionaba sobre la escasa frecuencia con la que el humorista causa baja en su puesto. Y es que, Grison ha sido el único que ha llegado tarde a su puesto en múltiples ocasiones a lo largo de la temporada.

Bezos sustituye a Ricardo



Castella es irremplazable, pero cómo ha bajado la media de edad en un momento. #LaRevuelta pic.twitter.com/RlBNvpziZh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 10, 2025

"Es verdad que cuando falta Grison no preocupa tanto como cuando falta Ricardo, eso es que ha pasado algo...", aseguró el comunicador mientras su compañero continuaba bromeando. "A ver si ha tenido un accidente o algo", sugirió Grison antes de que el presentador buscase un rápidamente sustituto para Ricardo Castella.

Fue entonces cuando volvió a recurrir al quién ha asumido el puesto de Grison en numerosas ocasiones. "Has reemplazado algún día a Grison con el beatbox, ¿Pero el piano sabes tocarlo?", le preguntó a Sergio Bezos antes de que este tomase el sitio al lado del músico para intentar cumplir el papel del humorista mientras llegaba al teatro.

"Ha tenido un accidente"

No fue hasta más tarde, cuando David Broncano preparaba la actuación de Johannes Pietsch, ganador de Eurovisión 2025, en el escenario de 'La Revuelta', cuando desveló el verdadero motivo por el que Ricardo Castella se había ausentado. "Le voy a decir que están reemplazando al pianista habitual porque ha tenido un accidente", explicó el presentador, sin dar más detalles sobre el contratiempo que ha sufrido el colaborador.