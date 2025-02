Alejandro Abad se deslengua con TVE y la propuesta de Melody y dice quién tenía que ganar el Benidorm Fest

España ya tiene representante para Eurovisión 2025. Después de una reñidísima final del Benidorm Fest 2025 en la que pudieron ganar hasta tres de los favoritos, Melody se alzó con el micrófono de bronce gracias a ser la más votada por el público. Unas horas después son muchos los que están comentando su victoria y analizando su propuesta. El último en hacerlo ha sido Alejandro Abad.

El que fuera profesor de las primeras ediciones de 'Operación Triunfo' y representante de España en Eurovisión en 1994 y compositor del "Dile que la quiero" con la que David Civera nos representó en 2001 suele comentar cada año la propuesta ganadora del Benidorm Fest en diferentes programas.

Y eso es lo que ha hecho este domingo en 'Socialité'. Así, el compositor, productor y cantante analizaba la victoria de Melody en el Benidorm Fest en el programa que presentan María Verdoy y Antonio Santana en Telecinco. Así, el que fuera también concursante de 'GH VIP 5' ha analizado la canción "Esa diva" y ha dado su opinión sobre la artista sevillana.

"Miedo me da un poquito porque Alejandro es especialmente crítico", reconocía María Verdoy antes de dar paso al vídeo en el que Alejandro Abad dictaba su sentencia a la propuesta con la que Melody ha ganado el Benidorm Fest 2025 y nos representará en Basilea el próximo 17 de mayo.

La crítica de Alejandro Abad a TVE y a los productores de la canción de Melody

De primeras, Alejandro Abad no ha dudado en felicitar a Melody por su victoria. "Quiero felicitar a Melody por su elección para representarnos a todos los españoles en Eurovisión y también felicitar al asesor del Benidorm Fest que ha hecho todo lo necesario para que la canción de Melody, "Esa diva" fuera la favorita", empezaba diciendo con un tono sarcástico.

"Y felicitar cómo no a los socios suecos del asesor que son los productores de la canción "Esa diva". Esta será la cuarta vez que Suecia representa a España como si en España no hubiese productores ni artistas jóvenes talentosos con deseos de triunfar", proseguía diciendo en un claro ataque a Tony Sánchez-Ohlsson, uno de los asesores musicales de RTVE y Thomas G:son, productor de "Esa diva" y que fueron compositores de otros tres temas con los que España ha ido a Eurovisión: "I love you mi vida" de D'Nash, "Quédate conmigo" de Pastora Soler y "Amanecer" de Edurne.

"Espero que en cualquier caso los productores suecos no nos dejen en los últimos lugares como en otras ocasiones ha ocurrido en Eurovisión", añade al respecto. "No nos olvidemos que es Eurovision Song Contest, es decir el festival de la canción, no el festival del intérprete por tanto pagamos todos los españoles pero el dinero se lo quedan los productores suecos y sus socios", agrega en una clara crítica a TVE.

Alejandro revela su verdadera ganadora del Benidorm Fest 2025

Asimismo, Alejandro Abad se dirige al resto de finalistas del Benidorm Fest 2025. "También felicitar a todos los concursantes que llegaron a la final", asevera. "En cuánto a si se gana dinero o no yendo a Eurovisión cuando se hacen las cosas bien con una gran canción, estrategia y talento español por supuesto que Eurovisión puede ser una buena plataforma y un buen ejemplo de ello puede ser David Civera, a quien llevé en 2001 con "Dile que la quiero", es un gran hit y lanzó una carrera muy exitosa hasta que el propio Civera decidió cambiar de estilo", destacaba.

"Me pedís un consejo para Melody, nuestra representante en Eurovisión 2025 y mi consejo es que los productores suecos se retiren y dejen paso a la auténtica ganadora del Benidorm Fest que es Daniela Blasco, que vaya o no vaya, muy probablemente sea el hit de este año", sentenciaba.