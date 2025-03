Incredulidad en 'Supervivientes' ante lo que se ha visto en el salto de Montoya desde el helicóptero

Uno de los principales atractivos de la primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha sido la reaparición de Montoya tras su histórico paso por 'La isla de las tentaciones'. Tras ser confirmado como concursante el pasado jueves por la propia Sandra Barneda, el joven se ha incorporado ya a la convivencia en los Cayos Cochinos.

En su primera gala, Montoya ha cumplido con la tradición de lanzarse desde el helicóptero. José Carlos Montoya no ha defraudado y ha demostrado por qué se ha convertido en el auténtico fenómeno de 'La isla de las tentaciones'.

Antes de lanzarse del helicóptero, Montoya ha compartido las ganas con las que se embarca en esta aventura. "Esto me revive muchas emociones. Entiendo que haya sido durante este tiempo la alegría para muchas familias, pero yo sé cómo lo he pasado. Estar aquí creo que lo necesito. Necesito ser feliz y tener esto curado. Estoy súper emocionado", ha comentado con lágrimas en los ojos.

Montoya se pone a cantar sin saber que le seguimos escuchando



Así ha sido el salto desde el helicóptero de Montoya

Ya montado en el helicóptero, el concursante de 'Supervivientes' se ha mostrado especialmente emocionado: "Estoy arriba, abajo... emocionado porque pienso mucho en mi familia. Es un sueño". "No lloro del miedo, sino de la emoción. Creo que es lo mejor que me puede pasar. Estoy agradecido a la gente. Sin ellos no podría estar aquí".

De igual manera, Montoya ha dado a conocer sus objetivos en el reality: "Quiero que la gente entienda que lo he pasado muy mal y estar aquí para mí va a significar una cura. Lo voy a hacer por ellos y por mí porque las personas se merecen ser felices un día".

"Tengo muchas ganas, es un sueño. Me encanta el deporte, soy un apasionado de esto y estoy flipando. Estoy deseando conocer a mis compañeros, ayudar, tirar para adelante y demostrar los valores de la vida y el aprendizaje que te da la supervivencia", ha vuelto a insistir el joven.

Al ser preguntado por el apoyo recibido tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Montoya ha asegurado: "Montoya superviviente es el mismo que el Montoya de 'La isla de las tentaciones'. Montoya no sabe lo que hace, pero sí lo que siente y este cariño lo voy a guardar como un tesoro... Montoya es el mismo, adaptándome al medio y haciendo lo que siente el corazón. ¡Siempre!".

Finalmente, antes de tirarse al mar, Montoya no ha perdido la oportunidad de dedicar su salto. "Este salto se lo dedico a mi familia porque las personas van y vienen y lo único que te consuela el corazón sois vosotros. Mi padre Juan Carlos, mi madre Luisa, mi hermana, mi perrita y a todos los flamencos. ¡Gracias por todo!". En ese instante, Sandra Barneda ha hecho un guiño a la famosa frase del joven al suplicarle: "¡Por favor Montoya, salta ya!".

Pero justo antes de lanzarse, se ha producido un momento absolutamente inaudito. Y es que Montoya y el programa han aprovechado ese momento que estaba concentrando la atención del público para hacer promo de Qe!, la marca de productos de chocolate. El momento ha causado incredulidad en el público.