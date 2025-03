Sandra Barneda vaticina lo que puede pasar con Montoya tras su fichaje por 'Supervivientes 2025'

Directo desde Villa Montaña, a Montoya no le ha dado tiempo a estabilizar su éxito mundial tras 'La isla de las tentaciones' para poner rumbo a 'Supervivientes 2024'. El sevillano aterrizará en el reality el próximo domingo y Sandra Barneda no ha evitado mostrar su preocupación durante su paso por 'De viernes'. La presentadora ha lanzado un vaticinio de lo que puede ocurrir con su imagen pública al exponerse en otro formato tan distinto como el de Honduras.

La comunicadora acudió al espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta para reflexionar sobre el arrollador éxito de esta última temporada del reality de tentadores y parejas, que ha catapultado la trama de Montoya y Anita a todas partes del mundo. Y fue precisamente cuando repasó la trama más sonada de la temporada cuando decidió romper una lanza a favor de Anita en mitad de tanta crítica.

"Uno se puede equivocar y no pasa nada. Y no eres el malo malísimo. La narrativa de esta historia parece que Montoya es mejor porque es el gracioso y tal", comenzó advirtiendo Sandra Barneda, tratando de explicar que toda imagen de todo concursante puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Y es que, desde que 'Montoya por favor' conquistó las redes, el de Utrera no ha parado de rentabilizar el cariño y la simpatía del público.

Sandra Barneda sobre la popularidad de Montoya: "Veremos a ver lo que opina el público"

Entre los varios vídeos promocionales que ha protagonizado en redes, incluyendo campañas de Burger King, el anuncio de un centro de Formación Profesional y más recientemente, un spot para promocionar 'Temptation Island' en la cuenta oficial de Netflix, el sevillano se habría embolsado, según 'Ni que fuéramos', más de 50.000 euros. Y su cuenta seguirá creciendo este domingo cuando aterrice en los Cayos Cochinos a petición popular de la audiencia.

"Montoya va a estar en otra isla y yo le voy a decir: veremos lo que opina el público cuando termina 'Supervivientes", explicó más tarde la propia Sandra Barneda, que no ha querido desvelar más detalles sobre el papel que tendrá la estrella de 'La isla de las tentaciones' en sus primeros días de concurso, ni si algún otro rostro del programa se unirá a su fichaje como se ha rumoreado con la posible participación de Anita Williams o Manuel González.