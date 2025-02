Montoya estalla contra Sandra Barneda y advierte con una drástica decisión: "No me da la gana"

Muchos fantasean con la 'pareja' que hacen Montoya y Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones'. Desde aquel abrazo y su 'gracias por venir', parte del público bromea con que la verdadera tentación del sevillano es la presentadora del formato de Telecinco.

Sin embargo, a pesar de la complicidad que se aprecia entre ellos, también hay espacio para la confrontación. Y anoche, durante la cuarta hoguera, hubo un fuerte enfrentamiento entre Montoya y Sandra. Ocurrió cuando el joven reaccionaba a las imágenes de alto voltaje de Anita con Manuel y las sentenciaba duramente.

Montoya señala la hipocresía de su chica: "Ella fue la que me preparó para todo aquí. Me llegó a decir que si yo cruzaba ciertos límites, besaba, caía en la tentación o me metía en la cama con alguien, la destrozaba", se quejó el de Utrera, retratándola ante el público.

Pero no se esperaba para nada la respuesta de Sandra Barneda: "¿Y tú lo has hecho?". Esto enfadaba al participante revelación de 'La Isla de las Tentaciones' por decirle esas palabras cuando su caída en la tentación ha sido consecuencia de haber sido traicionado por Anita en primer lugar y desde el minuto uno.

"Yo no he caído en la tentación, me sienta muy mal que me lo preguntes", saltó Montoya, defendiendo que él había caído en los brazos de Gabriela mirando por él para buscar cariño después de la infidelidad de su pareja. "No hace falta mirar por ti y caer en la tentación con otra persona. Has caído porque has querido. Puedes ser feliz estando solo", le soltó Sandra Barneda.

Y Montoya no toleró su sorprendente sermón y le confrontó, advirtiendo con abandonar si seguía por esos derroteros. "No quiero que se me vuelva a decir que he caído en la tentación porque no me da absolutamente la gana. Es que me voy", amenazó.

"A ver, Montoya, tú has caído en la tentación por el motivo que sea, y tú has decidido caer con Gabriela. Puedes darte cuenta de que tienes que ser feliz sin caer con nadie", remató Sandra Barneda.