'La Isla de las Tentaciones 8', décimo episodio en directo: Las cuartas hogueras de la edición y visionado de nuevas imágenes

Bayan reacciona a las imágenes de Bayan: "Venga a tomar por culo"

Bayan no duda en sacar todo su carácter. «No puedo tener empatía con él. Tendría si desde el primer momento me hubiera mostrado esto. Ahora las lágrimas no me valen. Es tarde», sentencia después de mandarle a tomar por culo.

Y es que Bayan no duda en ser mala y vengativa. «Yo soy una mujer y hago las cosas como las siento y no por venganza», suelta.

Tras ver solo a Eros, todas se ríen de él y Sandra Barneda no duda en preguntarles de qué se ríen y la presentadora se encara con Bayan por no creerse el sufrimiento de su novio. «Es un papel, y está sufriendo más porque Érika la ha dado de lado y hace que llora por mí», sentencia.