La petición de Carlo Costanzia ante lo que puede suceder con Terelu Campos en 'Supervivientes': "Que vuelva pronto"

Terelu Campos se estrenó este jueves en 'Supervivientes 2025' y, contra las predicciones de todo el mundo, arrancó la aventura saltando desde el helicóptero. La malagueña llegó a los Cayos Cochinos como uno de los fantasmas del futuro dispuesta a enfrentarse a sus mayores retos. Y Carlo Costanzia no ha tardado en pronunciarse sobre la inesperada participación de su suegra.

Si bien la madre de Alejandra Rubio llega a la isla con un tiempo limitado, podrá convertirse en concursante de pleno derecho si supera la marca personal de su hermana en el concurso: 21 días. Habrá que esperar para averiguar si la presentadora tiene más dotes de supervivencia que Carmen Borrego, y algunos en su entorno tienen claro de qué le va a servir esta aventura en Honduras.

Carlo Costanzia, sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "Que no lo pase mal"

"Muy bien, me parece estupendo. Estupendo, que al final es una experiencia que creo que es una súper experiencia. Siempre lo he dicho, más allá del formato que esto tenga, creo que es una experiencia que puede enseñar muchísimo", comenzó explicando Carlo Costanzia en un encuentro con los medios. Y es que, a lo largo de estos meses ha negado en multitud de ocasiones su fichaje en el popular reality de la cadena. Este mismo jueves, incluso su pareja Alejandra Rubio se encontraba en plató junto a Carmen Borrego para apoyar a la televisiva.

Y también quiso lanzar una petición ante su paso por Honduras. "Que vaya genial y que, yo qué sé, que gane, si tiene que ganar o que, bueno, pero que no lo pase mal, por favor, que no lo pase mal. O dentro de lo que cabe, que no lo pase tan mal, que vuelva pronto", sentenció el hijo de Mar Flores ante los micrófonos de Europa Press, que espera que Terelu no se convierta en concursante oficial y alargue su estancia en los Cayos Cochinos más de lo necesario. Tal vez para que pueda mantener su faceta de abuela en los primeros meses de vida de su hijo junto a Alejandra.

Cuando le preguntaron por los problemas de salud de la malagueña y cómo estos pueden afectar a su paso por la isla, Carlo Costanzia se negó a responder en nombre de Alejandra Rubio ante los medios. "No sé, preguntarle a ella, entiendo que no. Entiendo que está muy tranquila y ya está", esgrimió el actor. Y aunque ni su hija ni Carmen tenían fe en que lograría lanzarse del helicóptero, Terelu protagonizó su entrada al concurso en igualdad con el resto de sus compañeros.

La nueva vida de Carlo

También es una etapa de cambios para el hijo de Mar Flores, pues con su condena a punto de finalizar, se encuentra sumergido en un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la televisión. "Es una idea que tengo hace tiempo ya y al final la he podido materializar y, bueno, poco a poco. Ahora quiero que sea algo un poco más exclusivo, quiero dar un buen trato a los vecinos y tal y Dios quiera que podamos abrir el día de mañana más", explicó el joven ante los medios sobre su próxima barbería con salas de tatuaje.