Así ha sido el salto de Terelu Campos en 'Supervivientes' contra todo pronóstico: muchos señalan lo mismo

Terelu Campos ha sido uno de los principales reclamos de la nueva edición de 'Supervivientes'. Desde que se diese a conocer su presencia en el reality mucho se ha hablado sobre su participación. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez ido dando claves sobre su papel en el reality.

"Vas a estar como los demás, pasando hambre, durmiendo en el suelo rodeada de bichos, pescando para comer", le ha comentado el presentador quien, acto seguido, ha añadido: "Cuidado, no es concursante por ahora".

De igual manera, Jorge Javier le ha invitado a Terelu Campos a tirarse del helicóptero. Una propuesta que finalmente la hermana de Carmen Borrego ha aceptado, lo que ha generado uno de los momentazos de la noche y es que, contra todo pronóstico, Terelu Campos se ha tirado del helicóptero a pesar de que Jorge Javier le había incluso prohibido saltar hasta no convertirse en concursante oficial.

"Si superas los 21 días podrás optar al premio de 200.000 euros. Hasta entonces, Terelu, no serás concursante y sintiéndolo muchísimo, no podrás saltar del helicóptero", le ha comunicado el presentador. Sin embargo, Terelu Campos no ha tenido reparo en llevarle la contraria y lanzarse.

"Lo mejor que nos podía haber pasado": el salto de Terelu que desata la locura

El salto de Terelu Campos ha estado marcado por la polémica y es que muchos espectadores de 'Supervivientes' han criticado la baja altura del helicóptero. "Si el helicóptero casi ha sido un submarino con Terelu", ha llegado a apuntar el propio presentador. Por si fuese poco, muchos de sus compañeros le esperaban en el mar dispuestos a ayudar a su compañera de concurso.

Una imagen insólita en la historia del reality de supervivencia con la que los espectadores han ironizado: "Terelu hace historia primera vez en la historia de supervivientes que el helicóptero se moja". En la misma línea y con cierta sorna, otro seguidor del reality añadía: "Un poco más y el helicóptero de Terelu aterriza".

⚠️ TERELU DECIDE SALTAR DEL HELICÓPTERO DESDE UNA ALTURA ASOMBROSA ⚠️ #SVGala1 pic.twitter.com/aCI21Fd4AU — rory (@socallmerory) March 6, 2025

Terelu hace historia primera vez en la historia de supervivientes que el helicóptero se moja



#SVGala1 pic.twitter.com/MaE0dbCIpD — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) March 6, 2025

Terelu preparándose para su salto en helicóptero. La altura es la misma jaja #SVGala1 pic.twitter.com/0Qw9I9mcUV — An E (@Evapiturrini) March 6, 2025

Pensaba que por primera vez iba a ver un helicóptero flotando en el mar con el salto de Terelu#SVGala1 — ventolera (@vento67) March 6, 2025

EL MEJOR SALTO DE LA NOCHE



ES EL PRIMER SALTO QUE EL HELICÓPTERO HA TOCADO ANTES EL AGUA QUE EL CONCURSANTE



AMO A TERELU EN SUPERVIVIENTES, LO MEJOR QUE NOS HA PODIDO PASAR ES TENERLA EN LA ISLA#SVGala1 https://t.co/kVqAVy2T1A — El Profesor (@lcdp30) March 6, 2025

- Terelu, tienes que saltar, por favor! No podemos bajar más el helicóptero! #SVGala1 pic.twitter.com/UKz3m9x55e — 🧔🏻 (@ElSiesoDeTuiter) March 6, 2025

Un poco más y el helicóptero de Terelu ameriza. #SVGala1 pic.twitter.com/FXXj7xLQdz — Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) March 6, 2025

Terelu saltando del helicóptero a metro y medio de altura y con 7 socorristas esperándola en el agua...#SVG1#SVGala1#Supervivientes2025 pic.twitter.com/9m8ezH0731 — HATEUNIC🖤RNS II🏴🐌🏴‍☠️ (@hateunicorns2) March 6, 2025