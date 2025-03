Era impensable lo sucedido con Montoya y Manuel en 'Supervivientes' y cuesta mucho creerlo

Uno de los momentos más tensos vividos en los Cayos Cochinos durante la presente edición de 'Supervivientes' lo protagonizaron Manuel y Montoya. Los dos volvían a reencontrarse tras meses marcados por su paso por 'La isla de las tentaciones'. Un cara a cara que dejó una ristra de reproches y golpes bajos en los que incluso Anita Williams tuvo que intervenir para separarles.

Sin embargo, parece que las cosas están cambiando en los cayos. La dificultad de las pruebas y la dureza en el día a día han provocado que ambos estrechen lazos y olviden las rencillas del pasado. Así se lo han hecho saber a los espectadores de 'Supervivientes' y es que los dos no han dudado en abrazarse tras compartir una profunda y emotiva conversación.

"Yo no quiero discutir más contigo aquí. La charla está enamorada de ti y yo me alegraría lo más grande y te lo digo de verdad, si los dos os dais una oportunidad. Yo sé que la sigues queriendo y sigues enamorado de ella", ha comenzado exponiendo Manuel González. "Yo la sigo queriendo, pero se me está yendo mucho el amor, que mi corazón está muy pinzao. Estoy cerrado al amor, ya está", ha reaccionado Montoya.

En la misma línea, Manuel ha compartido su análisis de la situación. "Estás enamorado de ella, pero no quieres dar un paso en falso. No quieres que te vuelva a hacer el daño que te hizo. Tienes miedo". Así pues, el concursante también le ha tendido la mano en la playa: "Y conmigo, si vas a ver algo aquí es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño ni a que tú lo pases malamente".

El mismo concursante ha mostrado su arrepentimiento por su comportamiento con Anita Williams. "Si dieras marcha atrás no hubiera tenido ningún acercamiento con ella sabiendo el daño que te ha hecho". Visiblemente afectado, Montoya no ha dudado en declarar: "Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, que yo también la cagué y también me siento mal, pero ella nunca lo ha llegado a hacer. Nunca se ha sentido mal, tío, y es muy duro. Es muy duro ver a una persona... nadie elige de quien se enamora".

Al ver a su compañero tan afectado, Manuel ha seguido mostrándole su apoyo y arrepentimiento. "Yo no te veo bien y yo no estoy a gusto. Si hay algún momento en el que tú has visto que yo te he faltado al respeto o te he vacilado más de la cuenta, te pido perdón". Montoya tampoco se ha quedado atrás. El joven ha excusado sus críticas sobre el físico de Manuel de la siguiente manera: "Ha sido darle a un dolor que tenía muy grande un humor". Así pues, los dos han sellado su apoyo con un emotivo abrazo con el que ponen fin a sus trifulcas pasadas.

La sorprendente imagen de Montoya y Manuel en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Además del inesperado abrazo entre Montoya y Manuel, los dos concursantes también han protagonizado otra llamativa imagen que ha tenido lugar cuando Sandra Barneda ha conectado con Playa Misterio.

Tal y como han captado las cámaras, tanto Manuel como Montoya han tirado de ingenio y se han montado un campo de golf. Los dos supervivientes se han valido de un palo para practicar este deporte y lo han hecho juntos dejando atrás cualquier mal trago anteriormente vivido. Por si fuese poco, en las imágenes se ha podido ver a Manuel González tirar la improvisada bola de golf y a Montoya animarle e incluso aplaudirle.