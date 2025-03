La noticia del exterior sobre Laura Cuevas que pone en jaque su concurso en 'Supervivientes'

Este domingo, 'Supervivientes 2025' vivirá su segunda entrega de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda que contará con la llegada de un nuevo concursante en relevo de Beatriz Rico. Pero antes de la gala, 'Fiesta' daba una exclusiva sobre una de las concursantes del reality que podría afectar de lleno a su concurso. Hablamos de Laura Cuevas.

Así, el programa de Emma García avanzaba que hay un concursante de 'Supervivientes 2025' que estaría a punto de divorciarse mientras está en Honduras. "Has hablado de un/a superviviente que se fue tan contento a concursar a Cayos Cochinos y la persona que se ha quedado aquí, que es su marido o su mujer, se ha enterado de una información y ha decidido pedir el divorcio y la persona está allí y no tiene ni idea de lo que está pasando aquí", adelantaba la presentadora.

Y justo después era Amor Romeira la que desvelaba que esta información afectaba a Laura Cuevas, la hija del mayoral de Cantora, y una de las concursantes que más polémicas está protagonizando en Honduras con sus enfrentamientos con Samya.

De esta forma, según avanzaba la colaboradora de 'Fiesta', Carlos, el marido de Laura y que es la persona que le defiende en plató, estaría dispuesto a divorciarse de la concursante de 'Supervivientes 2025' tras haber descubierto una posible infidelidad.

"Yo he hablado con Carlos y está destrozado. Incluso puedo decir que se me ha roto y ha llorado. No está pasándolo bien", confesaba Amor Romeira. "Lo que me sorprende es que hablando con él es como que ha habido un perdón. O sea que la relación ya pasó por un momento malo y una infidelidad de Laura, él la perdona", proseguía contando la colaboradora después de que Emma García hiciera referencia a lo bien que se vio al marido de Laura en la gala del estreno.

"La cosa es que parece que no está todo muy bien y le confirman que hay otra infidelidad de Laura Cuevas con la misma persona de la otra vez y ha visto pruebas. Es más, él me ha dicho tal cual que está esperando a la confirmación de un detalle específico y que como eso sea verdad su relación está acabada", añadía Amor Romeira.