Impacto en 'Supervivientes 2025': La noticia que va a dar un importante giro a la edición

Apenas lleva una semana en emisión y 'Supervivientes 2025' ya está que arde. El reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel fue de todo menos cordial y, por si esto fuera poco, las inclemencias meteorológicas están afectando de lleno no solo a los concursantes, sino también al programa en sí.

Y es que, el temporal que acechó a la isla alteró la escaleta del primer 'Tierra de Nadie' de esta edición. El pasado martes estaba previsto que Montoya y Anita se reencontrasen en Honduras. Sin embargo, por culpa del temporal, ese esperando momento se tuvo que retrasar hasta la gala del jueves. Además, a esto hay que sumar la primera baja de 'Supervivientes 2025', la de Beatriz Rico, quien tomó la decisión de abandonar el concurso apenas 48 horas después de arrancar.

La actriz alegó motivos de salud. "Hubo un momento en que empezó a fallarme la vista, que tenía pitidos en los oídos y que me sentía súper mareada", explicó a Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie'. Aunque el programa ya le ha encontrado una sustituta. Será Carmen Alcayde la que este domingo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' salte desde el helicóptero convirtiéndose así en nueva concursante.

'Supervivientes 2025' anuncia una nueva incorporación que "lo cambiará todo"

El inesperado abandono de Beatriz Rico llevó a la organización a tomar una decisión sin precedentes: suprimir la eliminación y que los tres concursantes nominados, Koldo, Samya y Rosario, permanecieran al menos una semana más. Así lo anunció Jorge Javier Vázquez en la gala del pasado jueves: "Por culpa del terrible temporal y de los acontecimientos extraordinarios, el abandono de Beatriz Rico, que estaba nominada, no habéis podido vivir una semana de supervivencia normal. Por eso, la organización de 'Supervivientes 2025' ha tomado una decisión sin precedentes. Os vamos a dar a todos la oportunidad de que disfrutéis una semana más de esta experiencia en condiciones normales".

Pero esta no sería el único anuncio "bomba" que tendría preparada la organización del programa. Y es que, poco después, el presentador comunicaba lo siguiente: "El domingo, en 'Conexión Honduras', un nuevo concursante entra en 'Supervivientes' y salta desde el helicóptero". El espacio lo vendió como una "incorporación que llega para cambiarlo todo". El vídeo al que daba paso Jorge Javier no daba ninguna pista al respecto, por lo que habrá que esperar a este domingo para conocer quién es el nuevo concursante. Aunque tal y como ha desvelado la cuenta de Instagram La Cuernis, se trata de Carmen Alcayde.

La Cuernis desvela que será Carmen Alcayde la nueva concursante

"Me dice una cuernis que Carmen Alcayde llegó a Honduras antes de ayer, así que tiene que ser ella la nueva concursante", escribió la Cuernis en su perfil de Instagram. Una noticia que ella misma se encargaba de confirmar: "Esta tarde me habló Ya Es Producciones sobre el tema de 'Supervivientes'. Le habían dicho que igual era Carmen la que entraba, ya que Sofía (Suescun) había cogido hoy su puesto de colaboradora en 'Socialité'; y ahora que una cuernis me ha escrito contándome que sabe que es Carmen la nueva concursante, porque está en Honduras podemos completar el salseo".