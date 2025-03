Samya y Laura Cuevas pierden los papeles con lo ocurrido en 'Supervivientes': "He visto una reacción agresiva"

'Supervivientes' ha estrenado el Oráculo de Poseidón y lo ha hecho con un conflicto que ha enfrentado a Laura Cuevas y Samya. Dos de las concursantes que más carácter demuestran tener en los Cayos Cochinos y para prueba su tenso choque a costa de la nominación de Samya. La nominada no tuvo reparo en dirigirse a sus compañeros diciendo: "A ver, ¿quién me ha nominado pedazo de falsos?". Un comentario que poco o nada gustó a Laura Cuevas: "¡Que estamos en un concurso!".

Consciente de su enfado, Samya no tuvo reparo en hacer oídos sordos y esquivar a su compañera incluso mandándola callar. "Me la pela si no me estás escuchando Samya. Yo te voy a decir lo que te quiero decir. Si te dan asco todos los bichos, si te da miedo que te roce un alga, si no puedes aguantar... te nomino y ya está. ¡Es un concurso!", le ha reprendido Laura Cuevas. Por su parte, Samya le ha soltado: "Te callas".

Esto ha provocado un nuevo estallido de Laura: "Tú no me mandas callar cojones. Estás chalada. La falsa eres tú, porque has estado jiji jaja todo el día. Me da igual, tú no me mandas callar. Tú no sabes a lo que has venido, que vas a durar aquí, lo que... Me la pela que me hayas nominado, como si hubiera salido nominada". "Prefiero que me roce una boa rosada que tú, amore", le ha vuelto a decir la actual nominada en un encontronazo marcado por la tensión en la que ambas por poco llegan a las manos.

La bronca no cesó ahí y es que al llegar a la playa, Samya prosiguió diciendo: "Sigues en bucle, en monotema. He soltado un comentario, ya lo sé. Me habéis nominado todos, me parece bien. No me quejo de eso. Es la manera en la que tú te has exaltado. De repente te has puesto como loca. Lo he soltado como una broma y eso es porque no me conoces". "Te veo con los demás jiji jaja y conmigo así", le ha reprochado Laura, ante lo que Samya le ha reprendido: "He visto una reacción bastante agresiva por parte tuya".

"¡Maleducada tú!": estalla la tensión entre Samya y Laura Cuevas

Ya en el Oráculo de Poseidón, Laura Cuevas ha tenido oportunidad de expresarse: "Esa reacción por parte de ella porque le hayamos nominado me parece totalmente exagerada". Al escucharlo, Samya ha vuelto a saltar: "Tiene que ver conmigo y por eso salto. Maleducada tú". "Espera tu turno, me ha preguntado a mí. Cómo se pone, ¡es tremendo!", ha asegurado la andaluza.

"Ella saltó sin más, a la primera de cambio. Lo acabamos de escuchar", se ha excusado Samya. "Yo me pongo a tu altura. Si tú te pones a gritar, yo también", se la ha devuelto Laura Cuevas, lo que ha motivado una nueva y feroz intervención de Samya: "¿Tú te has oído? Parece que estás sorda". "No, no. La que estás sorda eres tú. Te estoy diciendo que te grito al mismo nivel que tú", le ha asestado Cuevas.

Lejos de llegar a un acuerdo, la bronca ha continuado en el Oráculo. "La cosa no llegó a más porque no quise. Todo eso me lo estaba diciendo metiéndome el dedito y ese dedito se lo puede meter en el cerete perfectamente. No quise llegar a más para dormir la noche tranquila... Tampoco tengo que decirle nada más, no estoy obligada a decirle a ella ni que la he nominado ni los motivos", ha dado a conocer Laura Cuevas. Por su parte, Samya ha seguido defendiendo su postura: "Es broma. No lo he dicho de manera exaltada".

💥 Bronca MÁXIMA entre Laura Cuevas y Samya 💥



¿A quién apoyas?

🔄️ Laura Cuevas

❤️ Samya



🏝 #ConexiónHonduras1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/FVEeqPflG8 — Supervivientes (@Supervivientes) March 9, 2025

La bronca entre ambas ha seguido copando titulares en los cayos. En esta ocasión el abanico de Samya ha sido el detonante de un nuevo conflicto. "Ni me gusta ni no me gusta, a mí me da igual hija", le ha soltado. "Puedes decir lo que te salga del coño", le ha vuelto a contestar Samya, quien además se refirió a la actitud de Laura el día anterior tildándola de verdulera. "Un comentario que ha hecho mella durante el directo. "Poco te dije para tener el dedito así metido", le ha recordado Laura Cuevas.

Ya durante el directo, Samya ha vuelto a caldear el ambiente con una nueva intervención: "El comentario que soltó ella del abanico al igual que dije yo lo de falsos es con segundas y a lo mejor es para provocar. Te podrías haber quedado callada". "Tú segundos antes cogiste un saco que era el mío y dijiste "ay no, de Laura"", le ha recriminado la hija del mayoral de Cantora. "Lo he tirado porque no es mío. Si tú lo has malinterpretado es tu problema", ha explicado la principal aludida, ante lo que Cuevas ha vuelto a explicarse: "Cogió el saco y alguien le dijo "es el de Laura" y ella dijo "ay no". Ahora ustedes lo interpretáis como queráis".

El polémico comentario de Samya con indirecta hacia Laura

#ConexiónHonduras1



Samya con lo del sobrepeso muy mal.



Bravo Koldo 👏👏👏 pic.twitter.com/2uknbEd7J7 — Locura (@Locura__) March 10, 2025

Un conflicto que ha acabado sin un acercamiento entre ambas y con las espadas en alto especialmente tras un polémico comentario de Samya que ha descolocado por completo a todos: "Luego para el tema de convivencia, no todo es prueba física. Hay pruebas y pruebas. También te digo hay pruebas de equilibrio y hay gente que pesa mucho, no puede hacer la prueba de equilibrio, agilidad... Luego el tema de los bichos, hay gente que se queja más que yo". "Hay gente que pesa mucho, ¿iba con segundas?", le ha formulado Sandra Barneda. "No estamos hablando de eso chiquilla, limítate al tema", le ha reprendido Laura Cuevas.