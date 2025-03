¿Tendrá novena edición 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco?: Sandra Barneda aclara su futuro

Con la segunda entrega del reencuentro especial 3 meses después, 'La isla de las tentaciones' finalizó su octava edición este miércoles resolviendo el misterio del estado actual de cada pareja. Y aunque aún queda pendiente el último debate del próximo lunes, Sandra Barneda ya se ha pronunciado sobre el futuro del reality en Telecinco.

Por primera vez esta temporada, el reality estrella de Telecinco ofrecerá su debate, hasta ahora exclusivo en Mitele Plus, en abierto durante la noche del lunes. Eso sí, se fragmentará en dos de forma estratégica arropando el estreno de 'La Favorita 1922', la nueva ficción de época de Telecinco protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández.

Sandra Barneda anuncia el regreso de 'La isla de las tentaciones' con su novena edición

Y tras resolver cómo acabó la historia de Gerard y Alba, además de Sthefany y Tadeo 3 meses después de su paso por 'La isla de las tentaciones' este miércoles, Sandra Barneda hizo un importante anuncio a los espectadores durante su despedida. "Sabían que sus vidas cambiarían, que el tiempo podía inventar nuevos sueños y quizá también un nuevo futuro, pero estaban preparados porque confiaban en ellos y en su amor", comenzó narrando la presentadora.

"Aquí termina una nueva isla, la octava, la infinita. Gracias a ella por fin hemos aprendido que el amor manda, aunque no siempre juegue en el mismo bando que nosotros", continuó repasando la comunicadora antes de poner el foco en el porvenir del reality, del que se había especulado una posible edición 'All Stars' para continuar con la estela de éxito de esta entrega. "Nos vemos muy pronto, pero eso sí, muy lejos, para encender 'La isla de las tentaciones 9'. Gracias", anunció Barneda.

Así, Sandra Barneda confirma que 'La isla de las tentaciones' regresará en una novena edición con nuevas parejas, nuevos tentadores y seguro, aún más giros de guión que los vividos en esta intensa entrega marcada por Montoya, Anita Williams, Esthefany o Bayan. Un éxito rotundo que se ha traducido en una media de 16,4% de share y 1.557.000 espectadores en sus quince entregas.

El motivo por el que rechazó la presentar la primera edición: "Me dijeron que era un reality menor"

Y durante su reciente paso por el pódcast 'Entre el cielo y las nubes', Sandra Barneda se sinceró sobre por qué en un primer momento no se quiso embarcar en el reality estrella de Telecinco. "En ese momento, yo estaba presentando Gran Hermano VIP y Supervivientes", explicó la periodista a Laura Escanes acerca de la primera edición que corrió a cargo de Mónica Naranjo.

A su vez, recordó como 'La isla de las tentaciones' estaba pensado como un formato menor dentro de Mediaset, valorando su emisión inicial en Cuatro en lugar de en Telecinco. Sin embargo, cuando 'Gran Hermano' quedó fuera del mapa a principios de 2020, el reality de tentadores y parejas se encumbró como la principal propuesta de la cadena, cosechando un éxito sin precedentes.

"Me dijeron: 'Oye, esto es un reality menor, te vamos a premiar para que tengas tu propio reality, va a ir a Cuatro, pero no vas a poder hacer ni 'Supervivientes' ni 'GH VIP'", recuerda Sandra Barneda, que decidió rechazar la oferta por no ver demasiado claro el cambio. "A ver, en números matemáticos, si me cambias 30 prime times y me das 8, y eso es un regalo, pues…", espetó la comunicadora en el espacio de Laura Escanes, valorando también el papel de Mónica Naranjo en el reality.

Sobre Mónica Naranjo: "no se llegó a un acuerdo económico"

"Con Mónica, no se dio un acuerdo económico para la segunda temporada. Pensé: 'No me van a llamar a mí'. Ni se me pasaba por la cabeza. Y de repente me llama Jaime Guerra y me dice: Queremos que presentes 'La isla de las tentaciones'", explicó la presentadora, confesando su sorpresa ante la segunda oportunidad de la cadena. "A ver, la segunda vez en mi vida que me pasa. No podía decir que no. ¿Por qué me había pasado eso? Era por algo. Era volver al mismo punto otra vez", aseguró la periodista.