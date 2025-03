Terelu Campos dice 'hasta aquí' a Sandra Barneda ante lo ocurrido al acabar 'Supervivientes': "No he venido a esto"

'Supervivientes 2025' ya ha arrancado en Telecinco con Terelu Campos como una de las concursantes estrella de esta edición. Su objetivo es superar los 21 días que estuvo su hermana, Carmen Borrego, en la edición anterior. Y por el momento va por el buen camino.

Sin embargo, este domingo 9 de marzo, la hija de María Teresa Campos se ha plantado ante la dirección del programa por un contenido que, según ella, buscaba victimizarla. Ha sido durante el debate presentado por Sandra Barneda cuando, en un momento dado, esta ha conectado con Playa Calma para buscar la reacción de la colaboradora a unas emotivas imágenes donde aparece hablando sobre su cáncer de mama.

"Le prometí a mi hija que no iba a llorar", reconoció, con la cara mojada por las lágrimas y la voz quebrada por la emoción. La presentadora intentó indagar en este delicado tema, pero Terelu Campos se negó en rotundo: "Detesto la pena. No he venido aquí para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. No soy una ganadora, ni más luchadora que nadie. Soy como tantas personas que me están viendo y que no tienen más cojones que luchar".

El aplaudido alegato de Terelu Campos sobre el cáncer

Además, quiso mandar un mensaje a quienes han dado a entender que su caso es distinto al de otros enfermos de cáncer. "Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí haces lo que te dicen y punto. Y, a partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse. No es más luchador el que vence que el que se va en el camino, es igual. No ha ganado la batalla el ver que se queda por encima del que se va, ¡no es verdad!", dejó claro.

ESTO de Terelu. Tan duro como cierto.

No hay campeones ni derrotados, solo hay gente que sobrevive y gente que se queda en el camino.#ConexionHonduras1 pic.twitter.com/eWjxzPUjfD — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 10, 2025

Ante las insistencias de Sandra Barneda, Terelu Campos volvió a irse por la tangente para no hablar de un tema que le hace tanto daño. Secándose las lágrimas, aseguró: "Llega un momento en el que esto no me hace bien. Porque es como si, después de avanzar, doy tres pasos para atrás. No voy a vivir con miedo", sentenció, provocando el aplauso tanto del resto de concursante como de todo el plató.

Cabe recordar que la colaboradora de '¡De viernes!' se ha enfrentado ante dos ocasiones al cáncer de mama. Y su lucha por la visibilidad es incansable: "Por mucho miedo que tengamos… si te pasa, te va a pasar, lo quieras o no lo quieras". Tras estas conmovedoras palabras, Sandra Barneda le agradecía que se hubiera abierto así ante tantas personas: "Yo lo que he visto y he percibido es a alguien que ha hablado desde las entrañas. Desde su verdad. Solo por eso te doy las gracias".