A Carlota Corredera le bastan pocas palabras para decir lo que piensa de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Si bien Terelu Campos ha desembarcado en 'Supervivientes 2025' con un tiempo de estancia en la isla limitado, su papel en el concurso podría cambiar si logra superar el récord de su hermana en los Cayos Cochinos. De aguantar más de 21 días en el concurso, la presentadora pasaría a ser concursante de pleno derecho. Sin embargo, algunos rostros como Carlota Corredera no tienen muy claro que la malagueña pueda aguantar durante tantos meses la dura supervivencia.

Durante un reciente encuentro con los medios, la colaboradora de '59 segundos' aseguró que se trata de "una fantasía" de fichaje y le trasladó sus mejores deseos a la malagueña. "Que le vaya genial y que nos dé mucho show", señaló ante los micrófonos de Europa Press, confesando que aún se encuentra asombrada de que su antigua compañera haya dado el paso hacia esta aventura tan extrema.

Carlota Corredera confiesa su principal miedo sobre Terelu Campos en 'Supervivientes'

"No sé cómo llevará el tabaco, no ver a su gente... Luego es una persona muy miedosa, tiene claustrofobia, muchos miedos", advirtió Carlota Corredera, expresando su duda de cuánto puede aguantar la hermana de Carmen Borrego en las playas de Honduras. "Yo le deseo que le vaya genial y que aguante todo lo que pueda", aseguró la comunicadora.

A su vez, confesó que no ha tenido ocasión de hablar con su antigua compañera antes de que pusiese rumbo a la aventura. "No me ha dado tiempo, pero le deseo que le vaya genial. Que supere a todos los que han estado allí antes", aseveró la antigua presentadora de 'Sálvame', trasladando únicamente buenas palabras a la colaboradora de 'De viernes', que también se estrenará en el teatro dentro de poco.

Y Carlota Corredera no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre su debut en los escenarios. "Ella tiene sus dotes interpretativas más que demostradas, era donde más brillaba con su madre en las mañanas en 'Día a día' y creo que lo va a hacer muy bien. Además me encanta que mujeres de la edad de Terelu no tengan miedo a emprender nuevas aventuras", terminó sentenciando la comunicadora a favor de la malagueña.