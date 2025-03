Marta Peñate no puede reprimirse lo que piensa en realidad de Terelu Campos tras 'Supervivientes'

Como era de esperar, este viernes no se habla de otra cosa en los programas de Telecinco y más tras el espectacular arranque de 'Supervivientes 2025' que arrasó en el prime time del jueves con un 22,7%, su mejor dato en cuatro ediciones. Pero si hay algo que está dando que hablar es el salto de Terelu Campos y Marta Peñate no se ha callado nada en 'Tardear'.

Pese a que por el momento, Terelu Campos no es concursante oficial, no hay duda de que es la que más está dando que hablar con su paso por Honduras. De hecho, Frank Blanco no ha dudado en llamarla la "reina". "Estamos ya con la edición más extrema de 'Supervivientes' y está pasando algo que no ha pasado y es que en una gala ya tiene una reina, que no es ni siquiera concursante, es Terelu I de Honduras", destacaba el presentador.

Tras ello, se abría un debate en 'Tardear' y Marta Peñate no dudaba en cargar duramente contra la colaboradora de 'De Viernes'. "Es la que más fácil lo tiene, ahora mismo no aspira al premio, pero si dentro de 21 días si decide o no seguir se lo puede llevar después", empezaba diciendo la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.

"Aunque Terelu esté dos días va a ser la ganadora moral de esta edición solamente por los momentazos de ayer, hay que ser reina de irse peinada desde España", exponía por su lado Leticia Requejo dando la cara por la madre de Alejandra Rubio.

Y precisamente, 'Tardear' recopilaba las palabras de Alejandra Rubio y de Carmen Borrego en 'Vamos a ver' sobre el debut de Terelu. Al escucharlas, Marta Peñate no se reprimía su opinión sobre el salto y sobre la experiencia de la colaboradora. "Lo primero de todo, el salto es que yo no entendí la reacción de Terelu y de Carmen en plató aplaudiendo como si su madre hubiera hecho un triple salto mortal", soltaba la colaboradora.

Marta Peñate, clara y rotunda contra Terelu en 'Tardear'

"Hombre el salto es complicado", trataba de replicarle Boris Izaguirre. "Yo me alegro por ella y cada uno con sus miedos, pero fue una vergüenza de un paso con cuatro personas abajo esperándola", incidía Marta Peñate cuando todos sus compañeros se echaban encima de ella. "Pero es que Terelu es Terelu y sabemos que tiene complicaciones", volvía a defender Boris.

"Terelu es Terelu y precisamente está claro que Terelu está allí porque es Terelu y no porque sea una buena superviviente", sentenciaba Marta Peñate. "Marta cariño, que a lo mejor no lo sabes pero Terelu por operaciones que ha tenido no puede hacer ciertas cosas y tiene mucho valor. Terelu no puede nadar y sabes cómo el programa nos cuida", le reprochaba Marta López.

Finalmente, Marta Peñate aseveraba que ella reconocía el valor de Terelu pero pedía no ser compasivos por ella por ser quién es. "Yo la vi ayer con buena predisposición pero no por ser Terelu Campos vamos a aplaudir todo lo que haga porque sino de verdad...", añadía. Y después era Miguel Ángel Nicolás el que también cuestionaba a la Campos al asegurar que había visto a Santa Terelu y que él lo que quiere ver es a la verdadera Terelu.