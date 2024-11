Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars', lanza este anuncio sobre su maternidad

Marta Peñate no está atravesando por su mejor momento. Tras confesar en su programa de Mtmad 'Los Mejos' que había sufrido un aborto tras conseguir quedarse embarazada, la novia de Tony Spina ha ido actualizando a través de Instagram cómo se encuentra, tanto física como emocionalmente.

En primer lugar, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' dejó claro que no pensaba tirar la toalla y que intentaría quedare embarazada de nuevo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, mostró su preocupación ya que los médicos "no encontraban" el embrión.

Los facultativos sospechaban que podía haber tenido un embarazo ectópico, que se produce cuando el óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. En estos casos, se suele implantar en las trompas de Falopio, pero Marta Peñate contó que esto sería muy extraño, puesto que se las tuvieron que extirpar hace unos años.

El mensaje de dolor de Marta Peñate: "Necesito que acabe ya"

Sin embargo, y por raro que pueda parecer, las sospechas de los médicos se han cumplido. Desde el hospital, la canaria ha explicado a todos sus seguidores lo ocurrido: "De nuevo en urgencias. Ver para creer. Me ha vuelto a subir la hormona del embarazo. Vamos, que me he quedado embarazada fuera del útero y tendrán que hacer algo para expulsar el embrión".

Para mostrar que era cierto que le había subido la "hormona del embarazo", Marta Peñate ha compartido, a través de sus stories de Instagram, una captura de pantalla de su expediente médico. "Necesito que acabe ya porque me está torturando", ha reconocido con profundo dolor. Y es que la canaria lleva años intentando cumplir su sueño de quedarse embarazada. Un proceso en el que en todo momento le está acompañando su novio, Tony Spina.

Este doloroso momento se ha producido apenas un día después de que la exconcursante de 'Gran Hermano' cumpliera 34 años. Pese a no encontrarse en su mejor momento, Marta hizo de tripas corazón y festejó un día tan especial yéndose a cenar con su chico y con su madre, quien se desplazó desde las Palmas de Gran Canaria, donde vive, hasta Madrid, para estar a su lado cuando soplase las velas de la tarta.