Tony Spina es categórico con lo que sentencia de Sofía después de que Marta Peñate le ganara

Los finalistas de ‘Supervivientes All Stars’ y sus familiares ya han regresado a España. Mientras los concursantes han llegado aislados sin poder responder a la prensa pues aún tienen que hacer el debate final con Sandra Barneda; Tony Spina y Kiko Jiménez si que han hablado para Europa Press.

Sin duda, Tony Spina ha llegado radiante a España después de que Marta Peñate se alzara con la victoria por fin tras participar en todos los realitys y no haber conseguido ganar ninguno. Además no ha sido fácil su paso por Honduras pues ha tenido una guerra con la que fuera su amiga Sofía Suescun.

«Ya tocaba que ganara algo la pobre, lo ha hecho muy bien y estoy muy feliz, muy feliz», reconocía Tony Spina con una sonrisa de oreja a oreja al ser preguntado por el reportero de Europa Press sobre cómo se encontraba tras la victoria de su pareja.

Al preguntarle si se esperaba que Marta Peñate fuera la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’, Tony era claro. «Ella se lo merecía y, aparte, ha hecho un reality completísimo tanto en convivencia como en supervivencia, así que sí me lo esperaba», reconocía el ex-concursante de ‘Supervivientes’ y ex tronista de ‘MHYV’.

Para Tony Spina la guerra entre su novia y Sofía Suescun es «un duelo de divas». «Ha sido un duelo pero parece que por ahora ha salido ella ganadora, han cambiado las tornas», sentenciaba el novio de Peñate. «Sofía ganó dos de los realitys más importantes y había una competencia fuerte. Eso es como el Barça y el Madrid: a veces gana el Barça y a veces gana el Madrid«, añadía.

Tras ello, Tony Spina reconocía que para él tampoco ha sido fácil vivir todo lo que pasaba en Honduras desde el plató. «Ha sido muy difícil para ella, siendo la protagonista y pasando calamidades, pero aquí fuera tampoco ha sido fácil, ha sido intenso», reconocía.

En ese sentido, Tony Spina ha vivido un fuerte enfrentamiento con Kiko Jiménez con el que parece haber arreglado sus rencillas en Honduras. «Hemos estado ahora unos días en Honduras y hemos estado cordialmente y hemos estado bien. También te digo, creo que era la toxicidad del concurso, apoyar a su pareja, yo apoyar a la mía… Y puede ser que se haya ido todo un poco de las manos, pero ya está», destacaba.

Por últio, cuando el reportero de Europa Press le preguntaba si tras ‘Supervivientes All Stars’ la pareja podría darse el si quiero, Tony no lo ha dudado. «Yo ya hinqué rodilla, ahora nos gustaría más lo de ser papás, poco a poco. Lo de hincar rodilla está pedido, hay que ver que se animen a organizarlo», concluía.