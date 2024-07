Marta Peñate comunica su retirada tras ganar ‘Supervivientes All Stars’ y esta es la razón

«El público de ‘Supervivientes All Stars’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que la ganadora de la primera edición sea Marta Peñate«. Con esta proclamación oficiada por Jorge Javier Vázquez en connivencia con Laura Madrueño se puso fin a esta versión especial de leyendas.

Marta se convierte por tanto en la leyenda de leyendas al imponerse a Alejandro Nieto y a Sofía Suescun y vencer en el televoto final sin sorpresas. En ese momento, la canaria explotó de júbilo, más aún cuando recibió el cheque de 50.000 euros de manos de Madrueño.

Se rompía así la maldición para Marta Peñate de no haber ganado los numerosos realities shows en los que ha participado anteriormente en Mediaset; como es el caso de ‘Gran Hermano 16’, ‘Supervivientes 2022’, ‘La Casa Fuerte’, ‘Solos’ o ‘Vaya vacaciones’.

Así, Marta Peñate se ha quitado esa espinita y, por eso, mientras se abrazaba a Tony Spina, su pareja, comunicó a la audiencia de Telecinco su retirada de los realities para siempre. Una decisión que parece irrevocable.

«No voy a volver a hacer ningún reality nunca más. Este es mi último y no me voy a separar de ti en la vida porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar, me desequilibro, te necesito», declaró la joven.

Por último, la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ quiso agradecer también esa victoria a todos los espectadores que se han volcado con ella. «He ganado mi primer reality después de ocho. Dios mío, esto va para los que me habéis votado», empezó a decir Marta Peñate antes de que le dejaran cortada y con la palabra en la boca por falta de tiempo.