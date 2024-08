El insospechado vínculo de Adara Molinero con Marta Peñate tras ‘Supervivientes All Stars’

Tras días de rumores, Adara Molinero confirmaba, a través de sus redes sociales, su ruptura con Álex Ghita. «No voy a hablar de nadie ahora ni en el futuro. Me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porté bien con cualquier persona que se acercó a mí», ha escrito la influencer.

Pero, lejos de quedarse ahí, también lanzaba un dardo a su ex, con el que dejaba claro que ella no ha sido la culpable de la ruptura: «Yo no perdí, a mí me perdieron». Pero, como se suele decir, ‘un clavo saca a otro clavo’, y, al parecer, Adara Molinero ya tendría una nueva ilusión que le habría hecho recuperar la sonrisa. Se trata de Tiziano, el hermano de Tony Spina.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ habría salido a cenar con Marta Peñate, su compañera de concurso, con la pareja de esta, Tony Spina, y con su hermano Tiziano. Una cita a cuatro que podría haber sido el primer paso para un nuevo romance de la madrileña. Eso sí, nada más salir a la luz esta información ella misma se ha apresurado a desmentirla.

Adara Molinero desmiente su relación con Tiziano Spina

«No fue una quedada a cuatro», ha asegurado Adara Molinero. De esta forma deja claro que simplemente fueron a cenar Tony, Marta y ella, y Tiziano estaba trabajando en el restaurante. Como suele pasar en estos casos, solo el tiempo dirá si entre ellos surge algo más. El caso es que Adara y Marta se lo pasaron en grande durante la velada, como así pusieron de manifiesto a través de un directo que la canaria hizo con sus seguidores de Instagram.

El que no tiene intención de hablar, al menos por el momento, es Álex Ghita. Así se lo ha confirmado el exnovio de Adara al periodista Jesús Reyes, al que le ha asegurado que no va a haber ningún tipo de declaración por su parte sobre su ruptura ni sobre los mensajes que se habría enviado con Miguel Frigenti.