Miguel Frigenti desenmascara al novio de Adara y su relación al destapar los mensajes que le enviaba

Hubo una época en la que Miguel Frigenti y Adara Molinero fueron muy amigos. Sin embargo, todo saltó por los aires cuando el colaborador se posicionó del lado de Ivana Icardi en su ‘guerra’ con Elena Rodríguez, la madre de Adara, en ‘GH Dúo’. Algo que a su examiga no le sentó nada bien.

Este martes 6 de agosto, Miguel Frigenti ha visitado el plató de ‘Socialité Club’, el programa de Divinity presentado por María Verdoy, para hablar de diversos temas de actualidad. Además de criticar la actitud de las Campos y de Anabel Pantoja, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ ha contado todo lo que sabe sobre Álex Ghita, el nuevo novio de Adara Molinero.

El periodista ha empezado dejando claro que el entrenador no le gusta «nada» porque no le da «buen rollo». «A mí este chico me escribía muchísimo, muy insistente con entrenarme, ser mi entrenador. Un día fui a entrenar con él y no volví porque no me gustaba. Ha pasado de mandarme lengüitas por Instagram y llamarme ‘tigrecito’ a bloquearme en redes sociales», ha contado.

Miguel Frigenti manda un emotivo mensaje a Adara Molinero

Una corta relación que tuvo con él en el pasado que se corta cuando Miguel Frigenti rompió su amistad con la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’. Una relación que se rompió a raíz de la participación de la madre de Adara en ‘GH Dúo’ y el colaborador defendió el concurso de Ivana: «Ella me llamó traidor, me bloqueó y hasta el día de hoy. Me la encontré en la fiesta de ‘Supervivientes’, me miró y quitó la mirada». Fue en ese instante cuando Álex Ghita también dejó de seguirle en redes sociales, lo que le parece un gesto «un poco infantil».

Miguel Frigenti se emocionó al recordar en ‘Socialité Club’ los bonitos momentos que vivió con Adara, a la que ha querido mandar un emotivo mensaje, mirando a cámara: «No entendí lo que hiciste, la verdad. Siempre te he querido un montón y me siento un poco decepcionado y no fue necesario lo que hiciste. Espero que te vaya muy bien con Álex, yo aquí estoy si quieres algo. Me quedo con lo bueno, un besito».

Además, ha reconocido que se emociona al ver imágenes de su examiga, ya que no es una persona «nada rencorosa» y prefiere siempre quedarse con lo bueno. ¿Qué pensará la madrileña de las palabras del colaborador? ¿Se producirá un acercamiento entre ellos? Como suele pasar en estos casos, solo el tiempo lo dirá.