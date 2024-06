Miguel Frigenti no echa el freno contra Adara Molinero y le da la puntilla con lo que deja caer

Miguel Frigenti y Adara Molinero eran muy amigos hasta que el colaborador televisivo no defendió a Elena Rodríguez, la madre de Adara, durante su paso por ‘GH Dúo’. Y no solo eso sino que, además, se posicionó del lado de Ivana Icardi, enemiga pública número 1 de Molinero. Como era de esperar, a esta no le sentó nada bien esta «traición» de su amigo.

Ahora, con la participación de la ganadora de ‘GH VIP 7’ en ‘Supervivientes All Stars’, Miguel Frigenti ha vuelto a cargar contra ella, dejando claro que su relación está totalmente rota. El regreso de Adara a la palapa como concursante oficial despertó las críticas de algunos de sus compañeros, sobre todo de Marta Peñate. Esta confesó que le parecía injusto que la influencer se incorporase al concurso tres días después que el resto, ya que llegaba más descansada y habiendo comido y dormido en el hotel.

Ese comentario terminó en una bronca monumental entre ellas, en la que Miguel Frigenti no dudó en posicionarse del lado de la canaria. Aunque el colaborador cree que Marta se ha equivocado al criticar a Adara, ya que así contribuye a convertirla en una víctima. El periodista aplaude la actitud de Sofía Suescun, quien, según él, es la que mejor ha reaccionado a la vuelta de su compañera.

Miguel Frigenti, muy duro con Adara Molinero, aplaude la actitud de Sofía Suescun

«Sofía lo ha pasado realmente mal viendo cómo su amiga Marta caía en la trampa. Es mucho más fría y racional que ella, y eso le va a servir. Adara sabía perfectamente lo que iba a ocurrir a su entrada en palapa y ha hecho lo que mejor sabe», escribía el periodista en un primer comentario en su cuenta oficial de X.

Poco después, Miguel Frigenti escribía otro en el que se deshacía en halagos hacia la hija de Maite Galdeano: «Sofía es maravilla pura, la más lista de todos. Ha sido la primera en enterarse de la película y salirse de ella. Victimizar a un compañero es la peor opción de todas», sentenciaba.

Sofía lo ha pasado realmente mal viendo como su amiga Marta caía en la trampa. Es mucho más fría y racional que ella, y eso le va a servir. Adara sabía perfectamente lo que iba a ocurrir a su entrada en palapa y ha hecho lo que mejor sabe. #SVAllStarsGala1 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) June 23, 2024