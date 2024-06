Miguel Frigenti dice lo que muchos creen de Adara en ‘Supervivientes’ y Elena Rodríguez estalla

Miguel Frigenti estuvo muy pendiente este jueves del gran estreno de ‘Supervivientes All Stars’. Es por eso que no dudó en comentar en tiempo real el repentino abandono de Adara Molinero, que se negó a saltar del helicóptero presa del pánico. Lo que no sabía era que sus publicaciones en ‘X’ contra la superviviente iban a recibir una rápida respuesta de Elena Rodríguez, la madre de la televisiva.

Todo apunta a que las cosas entre Miguel Frigenti y Adara siguen algo tensas tras los roces vividos en la última edición de ‘GH DÚO’. Adara se sintió traicionada por el periodista cuando vio que estaba apoyando a su enemiga Ivana Icardi durante su paso por Guadalix. Y a la vista de sus últimas palabras sobre la superviviente, parece que el enfrentamiento persiste.

Miguel Frigenti sobre Adara: «No me creo nada»

«No me creo nada, esta peli ya la he visto», publicó Miguel Frigenti en ‘X’ cuando Adara le explicó a Jorge Javier que quería abandonar la aventura de ‘Supervivientes All Stars’ antes de tiempo. Y si bien muchos fans de la televisiva se echaron encima del comunicador por su falta de sensibilidad, la propia Elena Rodríguez se encargó de contestar a su duro mensaje en defensa de su hija.

No me creo nada. Esta peli ya la he visto #SVNocheDeLeyendas — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) June 20, 2024

«Para un poquito, por favor, no tienes ni idea», contestó la madre de Adara Molinero, que aseguró en otra publicación que a Frigenti le trae sin cuidado «machacar a personas cuando están mal». Pero la guerra no se quedó ahí, porque el colaborador de Mediaset no se pensaba quedar callado, y abrió fuego de vuelta.

Te da igual machacar a las personas cuando están sufriendo @MiguelFrigenti — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 20, 2024

Miguel Frigenti reprochó entonces a Elena la actitud de su hija de hace unos meses. «Ojalá alguien le hubiera dicho a Adara que parara hace unos meses cuando me puso verde públicamente por decir que me gustaba el concurso de una compañera tuya, pero no paró», sentenció el periodista en respuesta a los reproches que estaba recibiendo.

«La diferencia es que yo no estaba concursando en ningún reality, solo hacía mi trabajo. Espero que tu hija se recomponga y disfrute de la experiencia», terminó señalando Frigenti para zanjar el tema sin obtener más respuestas de la madre de la concursante. Lo que sí se ganó fue el ‘hate’ del ejército de fans de la televisiva, que lo acusaron en la red social de «rencoroso» además de bloquearlo en la plataforma.