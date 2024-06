Adara Molinero planta a ‘Supervivientes All Stars’ y abandona antes de arrancar la edición

A pesar de ser una de las concursantes confirmadas de ‘Supervivientes All Stars’ que más pasiones ha levantado, Adara Molinero ha decidido no continuar en el reality. Una decisión que la joven ha tomado durante la gala inaugural del espacio. De hecho, a Adara Molinero no le ha llegado a dar tiempo de tirarse del helicóptero. Una decisión que deja su continuidad en el concurso en el aire.

Ya desde el comienzo de la gala, cuando Jorge Javier ha conectado con los concursantes, Adara Molinero se ha mostrado especialmente abatida. En dicho momento, la joven ha asegurado sentir pánico por iniciar la aventura. «Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente», ha llegado a asegurar.

La situación no ha mejorado y las imágenes que ‘Supervivientes’ ha emitido durante el transcurso de la gala dan fe de ello. De hecho, la concursante ha tenido que abandonar el set donde ha recibido el apoyo de Olga Moreno. «No puedo. me da pánico, me da pánico», ha reiterado entre lágrimas. Lejos de quedarse callada y visiblemente desanimada, Adara Molinero ha recordado su paso por el concurso hace menos de un año: «Lo pasé muy mal, pero muy mal, muy mal. Me he equivocado, la verdad. Me he equivocado viniendo».

Unas palabras que hacían presagiar el desenlace de Adara Molinero en el reality. A pesar de ello, la joven ha aceptado subirse al helicóptero junto a Bosco Blach, uno de sus principales apoyos en su edición. Sin apenas poder contener las lágrimas, la superviviente ha deslizado: «No puedo, no puedo. Tengo pánico. De verdad que no puedo. Perdóname pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez».

Tras este crítico momento, Jorge Javier le ha hecho una propuesta en firme: «Vamos a hacer una cosa. Nos ponemos en marcha y al llegar allí decides y si quieres abandonar, no hay ningún problema. Tú eres libre». A pesar de este ofrecimiento, Adara Molinero ha rehusado continuar en el reality: «No, pero no me tiro. Lo sé, venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí. Ha sido ver esto, empezar a recordar mi edición, todos los sentimientos y no puedo. Me da pánico, tengo terror a pasarlo así de mal».

La decisión final de Adara Molinero sobre su continuidad en ‘Supervivientes’

Después de permitir que el helicóptero se elevase, Adara ha tenido que hacer frente a la decisión final. En esta ocasión, el presentador le ha propuesto permanecer en el reality hasta el próximo domingo. Será durante la emisión dominical cuando la joven tenga que decidir si continuar o no. Aunque todo apuntaba a que la joven aceptaría la propuesta del presentador, Adara ha estallado nuevamente: «No, no, no. Hoy no me tiro. No puedo. Siento pánico, de verdad».

Después de ver a Bosco tirarse del helicóptero, le ha llegado el turno a la joven. Visiblemente abatida, Adara Molinero se ha negado en rotundo. «No, de verdad. No puedo. De verdad, lo siento muchísimo. Que me perdone la gente que me apoya, mi familia. Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo. No puedo, de verdad», ha esgrimido con lágrimas en los ojos. «No quiero empujarte a algo que lo hagas con esa sensación», ha compartido el presentador tendiéndole la mano para comprenderla.

Finalmente, Adara Molinero se ha abierto en canal y ha dado a conocer su decisión final. «No puedo. Lo siento», ha soltado. Ante ello, el presentador ha aceptado su determinación al tiempo que ha asegurado: «Me hubiese gustado que lo hubieses hecho, pero si no te sientes capaz. Me da mucha pena verte así». «Lo siento. Fue muy duro para mí, muy muy duro. Fue durísimo y me ha conectado con todo», han sido las últimas palabras de Adara Molinero en el helicóptero. Una determinación que poco después ha repetido confirmando así su adiós a la edición.