El sorprendente nuevo proyecto de Bosco Martínez-Bordiú tras haber ganado ‘Supervivientes’

Bosco Martínez-Bordiú se convirtió, casi por sorpresa, en el ganador de ‘Supervivientes 2023’, venciendo a los dos grandes favoritos de la edición, Adara Molinero y Asraf Beno. Ahora, casi un año después de su victoria, el joven ha invertido su premio de 200.000 euros en un nuevo proyecto empresarial.

El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú ha abierto una bocatería en una céntrica calle de Madrid, frente a una conocida discoteca de la capital. Por lo que el éxito podría estar asegurado. El local todavía no tiene reparto a domicilio ni se puede comer in situ, pero no le cierra las puertas a ello, puesto que su intención es seguir invirtiendo en el establecimiento. Lo que sí ha querido dejar claro es que los domingos permanecerá cerrado.

Bosco Martínez-Bordiú ha hecho un guiño a sus seguidores, y ha nombrado a sus bocadillos como ellos se hacen llamar en redes: ‘boscolitos’. Y es que no se olvida de que, gracias a sus ‘boscolitos’, se hizo con el triunfo en la pasada edición de ‘Supervivientes’. Por lo que les ha querido tener muy presentes en esta nueva aventura profesional a la que se enfrenta con muchas ganas e ilusión.

Pero este no ha sido el único guiño a su paso por el reality de Telecinco. Y es que en el local ha puesto una de sus frases míticas durante su estancia en Honduras: «Y te la querías tú perder». Una frase que también está reflejada en la biografía de Instagram de su nuevo negocio.

Bosco Martínez-Bordiú disfruta de la Feria de Abril

Según se matiza en la cuenta de Instagram de la bocatería, por el momento solo estará abierto de miércoles a sábados, en horario partido, de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:30. Boscolitos ofrece bocadillos para llevar aunque ya están trabajando para que, próximamente, se pueda pedir incluso a domicilio.

Desde que salió de ‘Supervivientes’, Bosco Martínez-Bordiú desapareció del foco mediático y se dedicó a lo que más le gusta hacer, que es vivir la vida. Tal y como él mismo ha mostrado en sus redes sociales, este año su vida ha trascurrido entre viajes, surf, fiestas, motos… Sin embargo, ahora ha decidido ponerse a trabajar. Eso sí, sin abandonar del todo la fiesta, puesto que en estos días se encuentra disfrutando de la Feria de Abril en Sevilla.

Precisamente el joven ha mostrado el espectacular ático que ha alquilado en la capital hispalense junto al hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés. Ambos se conocieron en ‘Supervivientes’ y, desde entonces, mantienen una amistad. Juntos disfrutarán de la Feria de Abril que se está celebrando estos días y por la que ya han pasado multitud de rostros conocidos.