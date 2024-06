Jorge Javier y Olga Moreno viven una tensa conexión en ‘Supervivientes’ por lo sucedido al inicio

‘Supervivientes All Stars’ ya es una realidad en Telecinco puesto que los concursantes ya se han estrenado desde los Cayos Cochinos. Desde ese entorno paradisiaco y antes de dar comienzo a la aventura y lanzarse desde el helicóptero, Jorge Javier Vázquez ha podido hablar con cada uno de ellos. Pero si una conversación ha dado de lo que hablar esa ha sido la que ha mantenido el presentador con Olga Moreno. Había expectación por esa primera toma de contacto entre ambos.

Cabe recordar que el presentador fue especialmente duro en los platós con la que fuese mujer de Antonio David. Por si fuese poco, Jorge Javier no le entregó el cheque del premio de ‘Supervivientes’ a Olga Moreno puesto que, por motivos personales, no presentó la final en la que la superviviente se proclamó ganadora. Por su parte, Olga Moreno evitó entregar el cheque a su sucesor al año siguiente para no coincidir y se habló de que quiso vetar al propio presentador.

Tensión extrema entre Jorge Javier y Olga Moreno

Una relación marcada por los ataques y las tiranteces que ha quedado en evidencia en la primera conversación que han mantenido los dos en el recién estrenado reality. Dicha conversación no ha tardado en llegar. Tras dirigirse a un par de concursantes, el presentador ha encarado su encuentro asegurando: «En algún momento tendremos que romper el hielo. Olga, buenas noches».

De forma tajante y seria, la superviviente ha contestado: «Buenas noches a todos». «Bueno, y a mí también, ¿no?», le ha interpelado el catalán. Al no recibir respuesta de una Olga un tanto irrespetuosa, el conductor de la gala ha vuelto a insistir: «A mí también, supongo, si ¿no?». «Si a todos, por supuesto», ha deslizado ella a regañadientes y de forma cortante.

Lejos de cesar su conversación, Jorge Javier ha vuelto a preguntarle por la aventura. Ante ello y sin abandonar su seriedad inicial, Olga Moreno ha desvelado: «Bien, al contrario de todos con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de que empecemos». «¿Estás un poco seria o son impresiones mías?», ha reseñado el presentador.

Ante ello, Olga ha vuelto a insistir: «No, no, que va. Seria no puedo estar al lado de ella (Marta Peñate). Es imposible. No, no. Estoy bien, lo que pasa es que está lloviendo cada vez más». Finalmente, Jorge Javier ha preferido hablar con Abraham García, otro de los concursantes con el que se ha mostrado mucho más cercano. Un gesto que no ha pasado inadvertido y que deja en evidencia su nula relación con la que fuese ganadora de »Supervivientes 2021′.