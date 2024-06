Encuesta: ¿Qué concursante de ‘Supervivientes All Stars’ es tu favorito para ser el ganador?

No hace ni dos días que ‘Supervivientes 2024’ celebró su gran final con la victoria de Pedro García Aguado y los Cayos Cochinos reciben desde este jueves a nuevos inquilinos. Y no son habitantes cualquiera. Son diez auténticas leyendas del reality que volverán a luchar por la victoria en ‘Supervivientes All Stars’.

Esta edición especial del reality será mucho más extrema y corta. Seis ganadores de sus ediciones como Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, tres subcampeones (Adara Molinero, Marta Peñate y Logan Sampedro) y una cuarta finalista, Lola Mencía saltarán de nuevo desde el helicóptero sobre las cálidas aguas de los Cayos Cochinos de Honduras.

Así, nos enfrentamos a una edición de ‘Supervivientes: All Stars’ única con diez concursantes que saben lo que es tirarse del helicóptero y lo que es tratar de sobrevivir en las diferentes playas. Eso sí, en esta ocasión, habrá un giro radical que les sorprenderá pues no contarán con la dotación de comida diaria como era habitual. Si quieren comer tendrán que pescar, recolectar cocos y ganar las pruebas de recompensa.

Y aunque todavía falta ver como se desenvuelven, son concursantes que todos conocemos. ¿Pero quién de los diez concursantes de ‘Supervivientes: All Stars’ es tu favorito? ¿Quién crees que puede ser el ganador? ¡VOTA!