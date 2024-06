Sofía Suescun abre un gran cisma con Olga Moreno por lo que hizo al acabar ‘Supervivientes’

Cuando Sofía Suescun y Olga Moreno fueron confirmadas como concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, ya se apuntó a una posible cruzada entre ellas por el pasado. Un pasado que tiene nombre de Rocío Carrasco. Y parece que, efectivamente, esa guerra se está cociendo a fuego lento en los primeros días de concurso.

La gala dos de esta edición especial con leyendas disputó sus primeras nominaciones y Sofía Suescun, con la veteranía que ostenta en realities, se desvinculó de la corriente que nominó en bloque a Adara Molinero por incorporarse a la convivencia tres días más tarde. El recibimiento fue muy frío y desagradable.

Así, Sofía decidió otorgar su punto a Olga Moreno. Fue el único punto que recibió la sevillana, pero le costó bien caro porque le ha llevado a ser una de las primeras nominadas, con serias opciones de ser expulsada este próximo jueves en la nueva entrega de ‘Supervivientes All Stars’.

No obstante, fueron las razones que esgrimió Sofía Suescun para asestarle esa nominación lo que causó furor. «No voy a caer en la trampa de nominar a Adara, creo que ir todos contra una es primero de reality. Así que voy a nominar a Olga», anunció la influencer.

Se me caen las manos de aplaudirla.

"No voy a caer en la trampa de nominar a Adara, todos a por 1 es de primero de reality"



SIGUE ASÍ SOFÍA, LO ESTÁS HACIENDO DE 10 y super inteligente🥹🫶🫶 #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/c4Oo5o3Epx — Khal 💫 (@PuraSombra_) June 23, 2024

Preguntada por Jorge Javier sobre por qué cree que no va a llegar a ningún entente con Olga, la navarra dijo que «es la persona con la que menos conversaciones afines voy a tener en este concurso». «No compartimos afinidad sentimental. Tampoco quiero prejuzgarla, porque al final mi instinto la puede prejuzgar por su vida de fuera y por todo lo que hemos visto los espectadores. Intento que no me pase eso, pero por lo pronto me pasa. Así que, Olga», adujo Sofía Suescun en alusión a la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, entre otras cosas.

Hay que recordar que Sofía es amiga de Rocío y que, durante aquellos meses en los que se ofreció aquel turbulento documental, la joven fue crítica con Olga Moreno en redes sociales, donde llegó a utilizar la mítica frase «no tiene coño» para referirse a ella. De modo que las espadas están en alto.

Por su parte, Olga confirmó esa brecha al decidir que su nominación iba para Sofía Suescun con una frase significativa que evidenció ese conflicto del pasado: «Voy a nominar a Sofía. Desde el principio tenia ese pensamiento, es verdad que después cambió porque es con la que menos hablo pero no me llevo mal, me llevo bien, pero sí que es verdad que es con la que menos trato tengo».