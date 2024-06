Kiko Jiménez, descuadrado con Sofía Suescun y Abraham: «Hay cosas por las que no paso»

‘Supervivientes All Stars’ ha abierto un melón de los gordos en su segunda gala en Telecinco con las explosivas imágenes que ha emitido sobre las primeras horas de convivencia de Abraham García y Sofía Suescun.

El reality ha cebado durante toda la noche un sospechoso acercamiento entre ambos concursantes, con el añadido de que Kiko Jiménez, pareja de la influencer, se encontraba en plató asistiendo a ese mal trago.

El diálogo no tiene desperdicio. «¿Qué hacías mirándome mientras dormía?», le pregunta Sofía Suescun a Abraham García. «Estás guapa hasta durmiendo», le responde él. «Te noto algo como que… No sé», apunta ella. «Puede ser que esté enamorado de ti», le espeta el superviviente con total descaro.

Y esa conversación incendiaria no se queda ahí, pues Abraham se interesa sobre si Sofía echa en falta a Kiko Jiménez después de casi una semana separados. Hay que recordar que, aunque ‘Supervivientes All Stars’ arrancó el jueves, los concursantes partieron hacia Honduras en la madrugada del domingo al lunes. «¿Le echas de menos ya?», plantea el joven. «Bueno…», contesta Suescun dubitativa.

Estas palabras y los gestos de complicidad no han sentado nada bien a Kiko en el fondo, que además no ha entendido por qué Abraham ha querido utilizar la reciente operación de nariz de Sofía para malmeter y sembrar la duda de su novio no le quiere bien. «No le doy ninguna importancia, pero hay algo que me choca, el comentario de que no le quiero bien por lo de la nariz. Nosotros nos queremos muy bien», ha sentenciado Jiménez.

«Para Abraham, desde el primer minuto, está siendo su objetivo. Se ha confundido, tenía que haber ido a ‘La Isla de las Tentaciones’ de tentador. Están en Supervivientes y lo que está haciendo en todo momento es tentarla. Yo creo que son buenos amigos. Confiamos mucho el uno en el otro y tenemos relación muy sana», ha proseguido.

«¿Te ha gustado la actitud de Abraham?», le ha preguntado con Jorge. «En parte los veo compenetrados y de buen rollo y eso allí se agradece, pero esos comentarios están feos por intentar malmeterle sobre mi y sobre nuestra relación cuando ella está segurísima», ha contestado Kiko Jiménez.

«Va a saco por lo que sea, quizás forma parte de una estrategia», ha añadido. «Yo creía que era un juego, pero empiezo a creer que a Abraham le gusta de verdad Sofía», ha opinado Jorge Javier. «La está intentando usar y creo que podría relajarse un poco», ha advertido el jienense. «

«Hay cosas por las que paso y otras por las que no paso. No desconfío de Sofía, no soy celoso, tenemos una relación muy sana, yo soy igual siempre vacilando, pero Abraham solo por tenerme un respeto a mi debería levantar el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Ese comentario me ha descuadrado. Pueden de estar de risas y con piropos en un momento dado y yo lo puedo entender porque hay mucho tiempo libre, pero ese comentario me ha descuadrado», ha rematado Kiko Jiménez.