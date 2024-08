Sofía Suescun hunde a Adara por cómo se refiere a ella en el debate de ‘Supervivientes All Stars’

La emisión del debate final de ‘Supervivientes All Stars‘ no ha sido una noche especialmente fácil para Sofía Suescun. La superviviente ha tenido que hacer frente a numerosos ataques en plató de los que ha conseguido salir indemne. Uno de ellos ha sido frente a Adara Molinero a colación de los duros encontronazos que ésta ha tenido con Kiko Jiménez por las duras críticas que Adara le ha soltado a la de Navarra.

Antes de ese momento y para cebar todo lo que había dicho Adara Molinero sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez, Sandra Barneda le ha adelantado a Suescun: «Adara le dijo a Kiko límate los cuernos, por ejemplo». La respuesta de Sofía Suescun no se ha hecho esperar y ha sido cuanto menos demoledora: «No le da para más a la pobrecita». «Hay que ver todo lo anterior que él me dijo a mí», se ha excusado Adara Molinero.

Sofia hundiendo a traidara q decir

una reina de realitys y la otra un cutre intento💋#SVAllStarsDebateFinal



pic.twitter.com/1Ds2ofn2Y1 — de la asensi y la suescun💓 (@Adrigmzz_) August 1, 2024

«No sabe ni lo que dice»: Sofía Suescun enmudece a Adara Molinero

Después de ser consciente de todo lo que Adara Molinero ha contado sobre ella, Sofía Suescun ha asegurado: «Adara, eh pues, no sé a qué te refieres con la trayectoria del concurso que he hecho. primero mira el que has hecho tú». «Para empezar yo ni he concursando, no llegué ni a concursar», ha enfatizado Adara Molinero.

Frente a ello, Sofía Suescun le ha arreado: «Has hecho el ridículo y luego te pones a hablar de mi concurso. Mejor haber callado». «Para eso me llaman, que estoy trabajando. No voy a comentar el paisaje», le ha contestado con sorna Adara Molinero. Acto seguido, Adara Molinero ha comenzado a criticar duramente el reality de Sofía Suescun: «Mira Sofía, ha sido tan cutre lo que habéis hecho tú, Kiko que fuera… lo habéis llevado todo totalmente preparado meciéndoos con todo el mundo».

«No sabe ni lo que dice», ha apuntillado Suescun ante lo que Adara le ha soltado: «Sí, lo sé perfectamente. Te has metido con Marta con la maternidad, con Jorge… te has ido metiendo con cada uno con lo que más le podía doler. Te ha salido un concurso muy cutre y como superviviente un diez y como persona un cero». «Es ir contra mí, no es apoyar a Marta», ha esgrimido Sofía Suescun.

«No sabes ni lo que dices»: la contundente réplica de Sofía Suescun que deja a Adara helada

Una versión que Adara Molinero ha negado en todo momento: «En ningún momento. Empecé a apoyar a Marta primero porque ella empezó a dar lecciones de reality diciendo que es de primero de reality no hacer víctima a una persona y es lo que ha hecho con Marta atacarla y darle durante todo el concurso».

«Adara, no sabes ni lo que dices», le ha soltado Sofía Suescun dejando sin apenas respuesta a Adara Molinero quien poco después le ha tildado de vulgar después de que Sofía Suescun le diese un sonoro zasca a Olga Moreno empleando la famosa frase «¡No tiene coño!».