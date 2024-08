Sandra Barneda le suelta a Sofía Suescun lo que muchos piensan en el debate de ‘Supervivientes’

Sofía Suescun ha sido una de las concursantes más alabadas de ‘Supervivientes All Stars‘. A pesar de haber quedado tercera en el podio de la edición, la concursante e influencer ha conseguido hacerse con el apoyo de buena parte de la audiencia. Prueba del cariño que despierta la superviviente se ha podido ver en la presentación que Sandra Barneda ha hecho de ella en el debate final, donde le ha espetado lo que mucho público piensa de ella.

«Voy con una de las grandes reinas de los realities que nos ha hecho mucha ilusión que vuelva por fin a Mediaset. Tercera, Sofía Suescun. Enhorabuena porque no ha sido fácil subirse al podio del reality de los realities», han sido las palabras empleadas por la presentadora.

Por si fuese poco, la moderadora del debate ha querido poner en valor con vehemencia su actitud en las pruebas: «Le decías a Kiko cuando os recontasteis, ¿pero tú has visto las pruebas? Yo te puedo decir que todos hemos vibrado con esas pedazo de pruebas que te has marcado. Felicidades Sofía».

La calurosa acogida de Sandra Barneda a Sofía Suescun

Poco después Sandra Barneda ha recibido a Sofía Suescun en el plató donde el público la ha ovacionado de forma unánime. Allí ha podido reencontrarse con su madre, Maite Galdeano, su pareja, su hermano y una de sus mascotas. También Sandra Barneda ha aprovechado para dedicarle nuevas palabras que muestran el cariño que le tiene: «Desde que ha llegado Sofía Suescun te abrazo, te beso…».

Poco después, Sandra Barneda también ha declarado: «Creo que te has superado con tu anterior ‘Supervivientes’«. De igual manera, la presentadora ha querido poner en valor la actitud de los supervivientes frente a las dificultades experimentadas en los Cayos Cochinos: «Ha sido durísima esta edición y yo no me he cansado de decirlo que aquí o en el plató es muy fácil verlo, pero tenéis que estar ahí».

También cuando Sofía hacía referencia a los posible motivos de su derrota ante Marta Peñate, Sandra Barneda ha querido poner en relieve su papel como concursante. «Esto es un reality de supervivencia, de convivencia… que tire la primera piedra quien realmente diga algunas cosas o interprete algunas cosas que luego arregla cada uno en su casa. Sofía, esta noche es una noche festiva, no es una noche ara haceros sentir mal porque no hay nada que hayáis hecho mal… Nada es tan grave. habéis aguantado más de un mes y qué quieres que te diga, el día que me sienta capaz de aguantar como habéis aguantado vosotros entonces diré algo».