Álex Ghita niega tajantemente lo señalado por Frigenti tras su ruptura con Adara Molinero

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre la posibilidad de que Adara Molinero y su pareja, Álex Ghita, hayan roto su relación, y, de ser así, los motivos de la ruptura. Incluso se llegó a hablar de que el entrenador personal se hubiera mensajeado por redes con dos examigos de su novia, Miguel Frigenti y Jonan Wiergo, algo que a ella no la habría hecho ninguna gracia.

Fue el excolaborador de ‘Sálvame’ el que contó en ‘Socialité Club’ que, hace años, se había mensajeado con Álex Ghita. Según explicó, este empezó a hablarle en 2020 para ofrecerse a ser su entrenador personal y que, hasta que comenzó a salir con Adara, le seguía mandando mensajes donde le llamaba «tigrecito» empleando el emoji de la lengua.

Poco después, se comenzó a elucubrar con la posibilidad de que el motivo por el cual Adara dejó de seguir a su gran amigo Jonan Wiergo en redes sociales fuera precisamente que este también se intercambiaba mensajes con su pareja. Ahora, el entrenador ha atendido a una periodista de ‘Socialité Club’ para aclarar todos estos rumores. Para empezar, ha desvelado que llama a «todo el mundo ‘tigrecito'» y que suele usar el emoticono de la lengua con frecuencia.

Álex Ghita desmiente ser bisexual: «Tengo muy claro lo que me gusta»

«Se habla incluso de una bisexualidad por tu parte…», señala la periodista del programa de Divinity. Algo que Álex Ghita desmiente categóricamente: «¡Qué va, qué va! Yo soy una persona como muy alegre, como muy divertida y todo lo contrario: tengo muy claro lo que soy y lo que me gusta. Nunca lo he probado y no está en mi lista de cosas pendientes».

Además, cree que Miguel Frigenti ha «manipulado» sus conversaciones para hablar del vínculo que tuvieron hace años. También se ha pronunciado sobre los rumores de ruptura con Adara, después de que se dejaran de seguir en Instagram, confirmando la separación y dejando claro que el motivo no es que la influencer se enterara de sus mensajes con Jonan y Frigenti: «No tiene nada que ver con eso. Nosotros después de todo eso nos fuimos de vacaciones. Al 100% que no es nada de nada de eso. Nosotros sabemos lo que pasó y el por qué de todo».

Miguel Frigenti vuelve a cargar contra Adara: «Está demostrando inmadurez»

Pese a esto no ha confirmado ni desmentido su ruptura con la hija de Elena Rodríguez, aunque parece más que evidente que ya no están juntos. Según ha explicado Lia Román, la periodista que ha podido hablar con él, «en un principio no me quería aceptar que habían roto y yo confirmaría que sí. Tenían un viaje pendiente al que no van a ir. Ha dicho que no está confirmando nada». Incluso ha justificado que el hecho de haberse dejado de seguir se puede deber a una equivocación: «Simplemente es un botón que igual te puedes equivocar dándole a seguir o a no seguir. Yo creo que es una tontería».

Miguel Frigenti, presente en el plató de ‘Socialité Club’ este lunes 19 de agosto, también se ha pronunciado sobre estos rumores de ruptura, y lo ha hecho volviendo a cargar contra la que un día fue su amiga: «Yo después de estar aquí el otro día Adara ha dejado de seguir a todo mi entorno. Mis palabras emotivas no le ablandaron el corazón. Lo que le ha pasado con Álex es lo que le pasa con todo el mundo, cuando no le bailan el agua. Está quedando fatal, está demostrando una inmadurez… Lo hace para llamar la atención y sabe que da de qué hablar. Es adicta a que se hable de ella», sentencia el periodista.