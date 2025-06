Miguel Frigenti desenmascara a Anita y desmonta su estrategia con Montoya tras 'Supervivientes'

Si Anita y Montoya han sido los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2025' parece que la pareja de 'La isla de las tentaciones' seguirán siendo los que más den que hablar tras el fin del reality. Sobre todo tras la bronca que mantuvieron en el último debate. Algo que ha llevado a Miguel Frigenti a señalar a la cuarta finalista en 'Fiesta'.

Tras recordar lo que pasó entre ellos el jueves, Kiko Jiménez defendía que "yo creo que necesitan tiempo, él bajar a Utrera y estar con su gente". "Necesitan estar un poco separados y ver su realidad", se sumaba Ana Luque antes de que Emma García confirmara que el andaluz ha viajado a su tierra antes de volver a dar la cara este domingo en el reality.

"Yo de verdad creo que Montoya ahora tenemos que dejarle un poco relajado y que busque su sitio", recalcaba también Emma García en 'Fiesta'. Pero era Miguel Frigenti el que no dudaba en dar la cara por el de Utrera ante los continuos ataques que está recibiendo en las últimas semanas. "Lo que necesita Montoya es que no le ataquen por abrir la boca porque ahora la moda parece que es ir en contra de Montoya y lo que necesita es una persona que le sea leal porque Anita no lo ha sido", soltaba el colaborador.

Y es que para Miguel Frigenti, Anita tiene una estrategia para hacerse la víctima. "Yo entiendo que salgas de la isla y después de la primera noche estar con tu familia", aseveraba el colaborador. "Yo creo que si le ha sido leal", le contestaba Ana Luque. "No, no le ha sido leal porque yo he hablado con compañeros de esta cadena", trataba de replicarle.

Miguel Frigenti desmonta a Anita Williams en 'Fiesta'

Miguel Frigenti y Marieta en 'Fiesta'

"Anita por la mañana al día siguiente de la final puso verde a Montoya y fue diciendo que no le hablaba. E hija si es que solo ha pasado una noche y lo normal es que esté con su familia", explicaba Miguel Frigenti mientras Marieta le espetaba que era lo que había hecho Montoya con Anita durante todo el reality siendo ella mejor superviviente que él.

"Lo que le ha pasado a Anita, y lo voy a decir claramente, es que sabía perfectamente que la única manera de caerle bien a la audiencia y de quitarse la mala imagen de 'La isla de las tentaciones' era acercarse a Montoya y que le perdonara. Y ahora que está viendo que está siendo un rival le está echando tierra. Basta ya del machaque contra Montoya porque no se lo merece", sentenciaba Frigenti.

Después cuando Emma García defendía que Borja González era un merecedor ganador de 'Supervivientes', Miguel Frigenti revolucionaba el plató de 'Fiesta'. "Pues a mí no me ha gustado, creo que ha sido un ganador por descarte, ha sido un mueble y parece que últimamente en los realitys ganan los muebles. El que tenía que haber ganado, abuchéenme, era Montoya", soltaba el colaborador.