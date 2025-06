Miguel Frigenti señala exactamente lo que gran parte sospecha de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025'

Miguel Frigenti ha desmontado la estrategia de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2023'. El comentarista experto en realities de Telecinco no se cree que haya un ápice de honestidad cuando el ex jinete se dirigió al público el pasado jueves y pidió su expulsión frente a Damián y Pelayo, que fue el eliminado finalmente.

"Yo lo digo de corazón, tengo más ganas de estar fuera que dentro. Es más justo que se queden Damián o Pelayo", aseguró Escassi en Palapa al hacer su alegato. "¿Alguien puede explicarme lo que está sucediendo?", se preguntó Jorge Javier Vázquez, representando a todos en ese momento con esa tirada de toalla tan extraña.

Además, no tuvo mucho sentido cuando, más tarde, Álvaro Muñoz Escassi lo dio todo como el que más en el juego de líder, alzándose como ganador y colocándose más cerca que nadie en la final de 'Supervivientes 2025'. Con todo, en el plató de 'Fiesta' se ha formado un debate al respecto con Miguel Frigenti, Kiko Jiménez o Marieta.

"Yo creo que con la acusación que el otro día hizo contra Montoya, que se pasó tres pueblos, ha querido tirar la toalla, recular y hacerse el víctima como que ya no tiene interés por el concurso. Es todo estrategia", ha apuntado en primer lugar Kiko Jiménez.

"Yo no creo que sea estrategia. Solo que ya está harto de Anita y Montoya y ha llegado a su límite", ha valorado por su lado Ana Luque. "Es que para aguantar a Anita y a Montoya durante tres meses hay que tenerlos gordos", ha apostillado Marieta.

Por último, Miguel Frigenti, el más implacable, ha echado por tierra la táctica calculadora de Álvaro: "Escassi es el jugador más inteligente de esta edición porque ha jugado desde la sombra desde el día 1, sin quemarse, se ha quemado solo una vez cuando hizo esa acusación falsa contra Montoya, y ha dejado que los demás se pelearan y él lo ha ido controlando todo para llegar a la final".

"Nadie se cree, y me da igual que me abucheéis, que a dos semanas de la final un concursante se quiera ir y quiera renunciar al premio. No, señores, esto es un concurso, hay un premio y este señor tiene la cabeza muy fría", ha añadido a continuación, echando así por tierra las verdaderas intenciones del concursante.