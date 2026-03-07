Miguel Frigenti desbarata un pacto en 'Supervivientes 2026' y dice bien claro a quién hay que salvar de la nominación

Si 'El tiempo justo' se ha reforzado con los fichajes de Javier Ungría, como avanzamos en exclusiva en El Televisero, y Yulen Pereira para comentar 'Supervivientes 2026', 'Fiesta' ha hecho lo propio al incorporar a Rocío Flores como colaboradora para analizar todo lo sucedido en el reality de aventuras.

Así, Rocío Flores ha recordado su paso por Honduras y ha debutado en 'Fiesta' como colaboradora junto a Miguel Frigenti, Raquel Bollo, Pipi Estrada, Kike Calleja y Almudena del Pozo. "Supervivientes' saca lo mejor y lo peor de ti, si vas con una estrategia te acaban pillando, nadie aguanta fingiendo tanto tiempo y menos en esas condiciones. Yo tomé la decisión de ir a 'Supervivientes' sin hacer caso de lo que me decían en casa, yo iba con la mente fuerte, estaba en un momento de fortaleza. Me hice un escudo que no me permitía estar débil mentalmente. Yo viví ese concurso de una manera muy intensa, estuve tan al límite que me hizo crecer mucho, descubrí la gran fuerza mental que tenía, a mí ese programa me cambió la vida", empezaba diciendo la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Después, Emma García quería saber cómo habían vivido la primera gala sus colaboradores y Miguel Firgenti era el primero en tomar la palabra para defender a Álex Ghita ante las críticas que está recibiendo el que fuera novio de Adara Molinero.

"Yo conviví con Álex Ghita en otro reality y es bastante insoportable, pero si rascas y rascas hay un niño dentro y creo que él va a dar mucho juego. Creo que es muy pronto para expulsarle y hay que salvarle esta semana y echar a Toni porque creo que va a ser un mueble", pedía el colaborador.

"Nada, la gente que va con un papel creado a Supervivientes lo lleva muy complicado, así que Álex Ghita a su casa", le replicaba por su parte Rocío Flores. "Pero lo bueno es como esos papeles se van cayendo poco a poco", insistía Miguel Friegnti pidiendo dar una oportunidad a Álex Ghita.

Por su parte, Kike Calleja daba la cata por otra de las nominadas de esta semana. "Yo quiero romper una lanza a favor de Marisa Jara que también merece quedarse, es verdad que hizo un salto que le costó, pero creo que tiene mucho que aportar y mucho más que muchos de los que están ahí", destacaba el periodista.

Miguel Frigenti denuncia el pacto contra José Manuel Soto en 'Supervivientes'

Miguel Frigenti y Raquel Bollo en 'Fiesta'

Tras recordar los primeros momentos de Gabriela Guillén en 'Supervivientes' y lo que dijo de Bertín Osborne, en 'Fiesta' debatían sobre la relación de la colombiana con el amigo del padre de su hijo, José Manuel Soto después de haberle nominado.

"Gabriela ha sido muy poco inteligente porque es verdad que mientras él no la ha nominado, ella si le ha nominado y lo ha hecho en plan traidora porque estuvo toda la gala compadreando con él y le ha expuesto. Y muy mal todos porque le han victimizado. Yo creo que ha habido un pacto en el hotel o en la pre convivencia porque es mucha casualidad que todos hayan nominado a Soto", comentaba Miguel Frigenti denunciando lo que habían hecho con el cantante.

Y Rocío Flores no dudaba en ponerse de su parte. "Por primera vez en la vida creo que voy a estar de acuerdo contigo en algo. Llevas razón y además creo que en este grupo lo han hecho muy mal porque han ido a la nominación fácil, a la persona que ven más débil y al más mayor y considero que han tenido un acto de cobardía absoluta y han sido poco inteligentes y deberían mojarse más y empezar a nominar a los rivales", opinaba la hija de Antonio David Flores.

"Es que vivimos en una sociedad muy edadista y se ha demostrado en GH DÚO, pero mira quién ha ganado al final, Carlos Lozano. Hay que reivindicar la gente que tiene una carrera y un bagaje y hay que respetarlos y apoyarlos, así que hay que salvar a Soto esta semana", terminaba diciendo Frigenti.