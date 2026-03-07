José Antonio León dice quién es su concursante favorito de 'Supervivientes 2026' y denuncia una injusticia

'De Viernes' albergó su primer debate sobre 'Supervivientes 2026' veinticuatro horas después del estreno, y algunos colaboradores pronunciaron el nombre de su concursante favorito a pesar de que la edición no ha hecho más que empezar. Es el caso de José Antonio León.

El tertuliano del programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona se mojó a fondo y verbalizó en directo quién es su apuesta principal en esta reciente arrancada temporada del concurso de supervivencia.

"Mi apuesta de este año es José Manuel Soto, muy injustamente nominado ayer. Todos los jovencitos le nominaron", criticó José Antonio León. Y es que, efectivamente, la mayoría de los integrantes del equipo al que el cantante pertenece le señalaron para ser expulsado el próximo jueves.

"Lo quiero defender. Acaba de pasar en 'GH DÚO' que ha ganado Carlos Lozano. Por favor, prestad más atención los jóvenes a los que tienen trayectoria y mentalmente están fuertes y no vayáis a cometer en 'Supervivientes' el mismo error que se ha cometido en 'GH DÚO' (con Cristina Piaget). Soto pa'lante", alegó el periodista andaluz, defendiendo la veteranía en los realities.

"A mí José Manuel Soto me cae muy bien, pero Jaime Astrain es duro", señaló Antonio Rossi. El exfutbolista y modelo es uno de los concursantes más potentes a nivel físico y mental en esta edición de 'Supervivientes'.

"Al nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo lo veo con un personaje sobreactuado. Ese chico no va a durar nada desde mi punto de vista y con lo que vi ayer", apostilló por su parte Karmele Marchante. "Pues es un descubrimiento", le rebatió María Jesús Ruiz, encantada con el perfil de Alvar Segui.

"Lo estamos pasando de soslayo, pero ahí está Toni Elías, que es un tipo con mucha fuerza mental, campeón del mundo de motociclismo y con un físico alucinante. Mentalmente es el más duro de todos", defendió por último José María Almoguera.