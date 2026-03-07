La madre de Alberto Ávila lanza una encarecida petición por su situación en 'Supervivientes 2026' desde 'De Viernes'

Ana Chamorro, la madre de Alberto Ávila, el primer concursante paralímpico de la historia de 'Supervivientes', acudió al plató de 'De Viernes' para defender a su hijo y, de paso, lanzar una contundente reivindicación.

El joven concursante, deportista de élite a pesar de su discapacidad, nació con una malformación congénita y le tuvieron que amputar la pierna derecha con solo tres años. Con su participación en el reality de Telecinco busca apelar a la inclusión.

"Lo quiero decir públicamente. Te puedes sentir muy orgullosa de tu hijo y para mí es un honor tener a una persona así dentro del concurso, que haya tenido las narices de presentarse y concursar en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros", afirmó Rocío Flores en la tertulia sobre 'Supervivientes' en 'De Viernes'.

"Me emocionó muchísimo, pero creo que tenemos que aprender a separar la minusvalía de la persona, de lo que es tu hijo, que supongo que es lo que quiere demostrar en este concurso", apuntó por su parte Karmele Marchante.

"Por eso he venido aquí, para reivindicar que no hagáis hincapié en el tema de la discapacidad", pidió encarecidamente la madre de Alberto Ávila, que apeló a la normalización y, al igual que su hijo, a que sea tratado de igual forma que el resto y sin privilegios o tratos de favor.

"A mí no me sorprendió lo que hizo (su gran salto y su destreza en la prueba), a mí me sorprendieron sus palabras. Siempre me sorprende con cada mensaje que nos hace llegar a su padre y a mí. Eso es lo que más me gusta", señaló Ana Chamorro, muy emocionada.

Y es que, efectivamente, el alegato de Alberto Ávila antes de su salto desde el helicóptero fue verdaderamente conmovedor: "Este salto va para todas las familias de España que, al igual que mis padres, sufrieron por mi discapacidad. Os mando este mensaje: inclusión, normalización. Por vosotros, representando en este reality". "Siempre nos dedica palabras bonitas, pero este mensaje me llegó", apostilló Ana.

Además, la madre de Alberto admitió ser una ignorante en televisión y una "prejuiciosa" cuando su hijo le comunicó que iba a 'Supervivientes 2026': "Reaccioné mal pero sin conocer el formato. Llamé a mi hermana, que es una apasionada de Telecinco, y me calmé".

"A mí me preocuparía mucho el tema de la higiene", señaló por su lado Ángela Portero, en referencia a los cuidados que se deben seguir con el muñón para evitar infecciones. "Desconozco el contrato que tiene, pero sí que le permiten lavarse el muñón. Es lo único que ha pedido él", aclaró Ana Chamorro.

El mensaje de la madre de Alberto Ávila lo dice bien claro, las personas no se valoran por cómo son sino por quienes son .Ya basta de cuestionar con solo 24 h de concurso #Supervivientes2026 #Deviernes pic.twitter.com/2xOGk2mdXS — Juana Maria Travieso Urtasun (@juanamariatravi) March 7, 2026

Por último, la madre de Alberto Ávila destacó que su hijo "es muy competitivo e impulsivo", y que por lo tanto no va a pasar desapercibido en 'Supervivientes'. Eso sí, le preocupan el hambre, la lluvia, el frío y la humedad: "Eso me descoloca un poco".