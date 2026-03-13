Miguel Frigenti clama lo que Álex Ghita ha hecho contra la organización de 'Supervivientes': "Que no cobre"

Álex Ghita sigue estando en boca de todos por su actitud en 'Supervivientes'. El ex de Adara Molinero se convirtió este jueves en el primer expulsado del reality y ahora ha activado el protocolo de abandono pues se niega a quedarse en Playa Destino. Algo que ha llevado a que tanto Miguel Frigenti como Joaquín Prat se hayan mostrado más duros que nunca contra él en 'El tiempo justo'.

"Yo no sé si es que le ha salido mal la estrategia o es que es corto", empezaba preguntándose Joaquín Prat haciendo referencia a la expulsión de Álex tras haberse puesto a todo el mundo en su contra. "Es que le pasó lo mismo que en su anterior reality. A mí me ha sorprendido mucho porque me escribió días antes de entrar pidiéndome el apoyo y llegué a confiar en él, pero no lo ha podido hacer peor", soltaba Miguel Frigenti.

Además, el colaborador sostenía que "es una tomadura de pelo porque yo no me creo que él no supiera que se iba a ir a otra isla". "Yo creo que se está riendo de la audiencia porque es un clásico de 'Supervivientes'", añadía Frigenti. "Yo ya lo dije cuando se decía si era una estrategia, nos ha demostrado que él es así y es una expulsión más que merecida", sentenciaba Yulen Pereira.

"Está bien dar contenido pero yo creo que se ha pasado el límite del respeto a los compañeros como lo de ocultarles lo de la lata y seguir mintiendo y ponerse chulo lejos de pedir perdón", opinaba por su parte Gloria Camila. "Es que a mí como espectador me gusta verle fastidiado dentro y me dan ganas de dejarle ahí para que se quede ahí y fastidiarle", añadía Frigenti.

Después era Iván García el que trataba de defender a su amigo, Álex Ghita y dejaba entrever que alguien le habría manipulado antes de ir a 'Supervivientes' para que llevara esta estrategia. "Está siguiendo un papel que no es el suyo y que por supuesto alguien le ha dicho que tenía que hacer eso para ocupar más horas de televisión", aseveraba. "¿Que alguien le ha dicho que se comporte de forma miserable? ¿Quién es tan corto de recomendarle esa estrategia?", reaccionaba Joaquín Prat.

Joaquín Prat y Miguel Frigenti sentencian a Álex Ghita tras su protocolo de abandono

Mientras Marta López dejaba entrever que quizás Álex Ghita solo había querido ir a 'Supervivientes' para estar una semana, dar que hablar y mantenerse en televisión. "¿Pero y convertirte en la persona más miserable de la historia del concurso?", se volvía a preguntar Joaquín Prat dejando claro lo poco que le gusta el concursante.

Posteriormente, cuando 'El tiempo justo' confirmaba que el concursante que ha activado el protocolo de abandono ha sido Álex Ghita, Joaquín Prat volvía a no reprimirse con su reacción. "A buenas horas", soltaba el presentador. "Entiendo que el abandono es por razones médicas. Yo lo dejaba ahí, yo como si no existiese", sentenciaba el presentador.

"A mí antes de irse me escribió diciéndome tigrecito a la vuelta celebramos el triunfo. Que vergüenza Álex cuando se sabe siempre que el expulsado tiene una segunda oportunidad y que te hagas ahora el sorprendido. Que falta de respeto a la organización y a la audiencia. Te tendrían que dejar ahí y si te vienes aquí que no cobre ni un céntimo de euro", concluía Frigenti. Por último, tras ver unas imágenes de todos sus compañeros criticándole, Joaquín Prat terminaba recogiendo las palabras de Alejandra De La Croix sosteniendo que "Álex es un mamarracho".