'Supervivientes' activa el protocolo de abandono con este concursante, apartado y asistido por el servicio médico

Joaquín Prat ha anunciado este viernes en 'El tiempo justo' que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya ha activado el protocolo de abandono ocho días después de haber arrancado oficialmente el reality de Telecinco.

"Quiero contarles a ustedes y a vosotros que hay un concursante, puede ser hombre o mujer, que ha activado el protocolo de abandono", informaba Joaquín Prat mientras analizaban algunas de las cuestiones que se vieron este jueves en la segunda gala del reality.

Asimismo, Joaquín Prat avanzaba que "está en la cabaña médica recibiendo atención en estos precisos instantes". "Ha activado el protocolo de abandono y luego les diré de quién estamos hablando", añadía el presentador sin dar por el momento más detalles.

Poco después era César Muñoz el que confirmaba que el concursante que ha activado el protocolo y que pide abandonar el reality es Álex Ghita. Cabe recordar que el concursante este jueves se convertía en el primer expulsado y era trasladado a Playa Destino junto a Darío Linero y Borja Silva. Y es que el ex de Adara Molinero ya pidió a la audiencia que no le salvara y no se tomó nada bien el hecho de tener que seguir en el reality en otra isla.

"Tenía ganas de irme. Entré con un objetivo claro, pero la isla me ha tumbado. La ansiedad y la cabeza no las puedes controlar", aseguró Álex Ghita antes de abandonar la palapa tras conocer el veredicto de la audiencia. "Que no me voy a quedar en esta isla. Me quiero ir al hotel, que me llevéis al hotel. ¿Qué broma es esta? Estoy muy desgastado para estas cosas. Espero que sea una broma porque no me puedo quedar más aquí y no puedo vivir más en una isla", soltó el concursante al llegar a Playa Destino.

Alex montando el pollo desde la barca.

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La continuidad de Álex Ghita, el domingo en 'Conexión Honduras'

De esta manera, habrá que esperar al domingo para conocer el estado de Álex Ghita y saber si el concursante seguirá en el concurso o se marcha definitivamente. Será en la segunda gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que conducirá Sandra Barneda a partir de las 22:00 horas con María Lamela desde Honduras.

Además, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota participarán nuevamente en 'La Batalla de Titanes', con dos espectaculares juegos clasificatorios. En el primero, titulado ‘Los Pilares de la Atlántida’, tendrán que demostrar su equilibrio, habilidad y su capacidad para trabajar en equipo. El grupo ganador disputará el segundo juego, ‘El ascenso del Titán’, cuyo ganador final obtendrá por primera vez en la edición una suculenta recompensa que tendrá que someter a ‘Los Dilemas de los Dioses’: deberá decidir qué hacer con la comida conseguida según las propuestas que le irá planteando Poseidón respecto a su posible reparto. Por otro lado, en Playa Destino también se enfrentarán a ‘La Caída de Ícaro’, el juego que disputaron anoche los equipos Victoria y Derrota, y en el que pondrán a prueba su fuerza y resistencia con una recompensa como premio.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en 'El Consejo de los Dioses', gran asamblea en la que abordarán las situaciones más destacadas de la convivencia, con especial atención a las consecuencias de las segundas nominaciones, especialmente para Claudia, que acabó estallando contra sus compañeros.