Marta Peñate se moja así en exclusiva sobre la guerra de Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko

La primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ en Telecinco dejó un sinfin de titulares, de los que Sofía Suescun y Marta Peñate fueron protagonistas indiscutibles, gala tras gala. Finalmente, la canaria se impuso a la ganadora de ‘GH 16’ y ‘Supervivientes 2018’, ganando su primer reality show después de haber participado en casi una decena, desde que concursara junto a Sofía en ‘Gran Hermano’, en 2015.

Sin embargo, para Peñate, la victoria no significó simplemente alzarse con el cheque de 50.000 de premio por ganar el reality de aventuras, sino que, para la novia de Tony Spina, supuso una victoria moral sobre Sofía Suescun. Las dos mujeres rompieron su amistad en la primera semana de concurso después de que Sofía Suescun defendiese a Abraham García. Una defensa que Marta Peñate entendió como un ataque hacia ella.

Tras la final, hubo un hecho que provocó que la audiencia del concurso se revelara contra la polémica ganadora, y es que, Marta Peñate publicó en su cuenta de Twitter que había ganado el concurso con un 70% del porcentaje: «Asuman de una vez la derrota, por Dios, que encima el porcentaje de la derrota fue escalofriante. Sois un mísero 20 % de la audiencia. Viva el 70 % que me hizo ganadora».

Sin embargo, la ganadora del concurso borró el tuit momentos después, dando marcha atrás, ante la polémica surgida por su comentario, y es que muchos usuarios de la red social Twitter le advertían que los porcentajes que mencionaba no sumaban el 100% de los votos. ¿Por qué Telecinco no oficializó nunca los porcentajes de la final? ¿Por qué Marta sí lo sabía, lo publicó y luego lo borró?

Sofía Suescun, por su lado, ha sido una de las protagonistas indiscutibles del verano y de la crónica social, después del duro testimonio que contó en ‘De Viernes’, relatando lo vivido con su madre Maite Galdeano en estos últimos años. De todos estos temas hemos hablado en exclusiva con Marta Peñate, durante el Festval de Vitoria, en donde la canaria nos asegura que con su victoria «calló bocas y reventó a gente».

Marta, ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido el post ‘Supervivientes’?

MARTA – Muy bien, la verdad, muy tranquila. Es verdad que se me ha hecho un poco cuesta arriba porque mi novio ha trabajado y no he tenido vacaciones, me voy ahora. Justo cuando empieza ‘Gran Hermano’.

¿Crees que con tu victoria callaste bocas?

MARTA – Yo creo que una victoria es una victoria. Callas bocas, revientas gente, otra gente se ha quedado contenta… Levantas pasiones. ¿Cómo os quedasteis vosotros porque yo ganara. ¿Tristes?

¿Cómo fue aquel episodio que hubo después, en el que publicaste un tuit en el que dijiste el porcentaje y todo?

MARTA – Bueno, la verdad es que no tenía que haber dicho absolutamente nada, pero obviamente, yo como ganadora, lo pregunté, el porcentaje, y es verdad que lo dije mal, pero porque mezclé el de la tercera con el de ganadora.

¿No era ese el que dijiste?

MARTA – Mezclé los dos. Porque sé con qué porcentaje gané los dos, pero no voy a meter el dedo en la llaga, es un porcentaje muy alto.

¿Más de 70?

MARTA – ¿El de ganadora? El de ganadora fue 70%. Sí, creo que sí. Yo pregunté y es que con toda la revolución, creo que me dijeron eso, pero vamos, que lo podemos preguntar y ya a ellos les preguntas y que ellos te contesten, que ellos te lo tienen que decir.

¿Cómo estás viendo toda la movida de Sofía Suescun? Tú que has sido amiga de ella, ¿cómo ves esto? ¿Te lo crees o no?

MARTA – No opino nada, la verdad.

¿Te lo crees o no?

MARTA – Voy a tener la empatía que no tuvieron ellas conmigo, la verdad. La empatía que no tuvo ni Maite, ni Kiko, ni Sofía, la voy a tener yo con ellos, aunque no se lo merecen, pero bueno, porque si en su momento todo esto era un baby show, a lo mejor yo puedo decir que esto es un family show y estamos en igualdad de condiciones, porque lo mío era real, igual que lo de ellos, ¿no?