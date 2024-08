Marta Peñate responde a la sospecha más extendida sobre ‘Supervivientes’: «¿Dan comida por detrás?»

Son muchas las preguntas que los seguidores de ‘Supervivientes’ se hacen sobre lo que pasa realmente detrás de las cámaras del programa. Si el equipo da comida a escondidas a los concursantes, dónde hacen sus necesidades, si disponen de ayuda psicológica o la prohibición que tienen que cumplir a rajatabla. Ahora, Marta Peñate ha intentado responder a los grandes interrogantes.

La ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ se ha abierto en canal con sus seguidores de TikTok. La canaria regresó a esta red social, que dejó algo apartada tras volver de Honduras y, a modo de agradecimiento con todos sus fans, decidió hacer un vídeo contando algunas de las curiosidades del reality de Telecinco.

En el vídeo que ha compartido, Marta Peñate ha revelado la gran incógnita sobre donde hacen sus necesidades. «Hay una letrina, la famosa letrina, que está a un lado de la playa cubierto por hojas de palmera para que, cuando estás haciendo todo, nadie te vea», empieza explicando. «Sí que solemos hacer pis en el mar, o si tenemos ganas de hacer nuestras necesidades, subimos como un poco la colina, escarbamos un poco en la tierra, hacemos nuestras necesidades ahí y luego tapamos. La verdad es que no es muy agradable de contar esto», prosigue.

Otra cuestión que ha aclarado es la de de si se puede o no fumar dentro de ‘Supervivientes’: «No. Cuando firmas el contrato sabes que, una vez llegues allí a Honduras, pises suelo de Cayos Cochinos, ya no se puede fumar. O sea, que todos los fumadores tenemos que dejar de fumar durante ese tiempo hasta que salgamos», ha descubierto.

Una prohibición que no pueden saltarse, ya que están vigilados por las cámaras las 24 horas: «Sí, hay dos turnos. Por la mañana viene un cámara, un redactor y una persona de sonido. Ellos nos graban las 24 horas, pero cuando ven algún tema interesante, o ven que se empieza una pequeña discusión, sacan corriendo la cámara y empiezan a grabar».

La novia de Tony Spina también ha hablado de la psicóloga del programa: «Tenemos tanto médicos como psicólogos. La psicóloga viene todos los jueves a la playa, y si tienes algún problema durante el programa, o durante otros días, también puede acudir a la playa para ayudarte psicológicamente».

Marta Peñate aclara si les dan comida por detrás

Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’.

Sobre las pruebas a las que tienen que someterse en directo, Marta ha confesado que un miembro del equipo se las explica antes de que lo haga Laura Madrueño ante las cámaras: «Obviamente, nos explican las pruebas antes porque si no estaríamos parando continuamente. Más bien Laura Madrueño explica las pruebas para vosotros».

En cuanto a las comidas y bebidas, Marta Peñate ha desvelado que, además de agua, contaban con una bebida isotónica que controlaba el médico oficial del programa. «¿Nos dan comida por detrás? Obviamente no, si no, no sería ‘Supervivientes'», confiesa, dejando claro que es un bulo eso de que les dan alimentos fuera de cámaras.

Lo que sí les proporcionan es un kit de aseo mínimo, con «un cepillo de dientes, pasta de dientes para todos y un jabón para que te enjuagues. Así que tenemos que ducharnos en el mar con ese jabón que nos dan. También nos dan repelente de mosquitos, crema solar y como un roll on para suavizar la picadura de mosquito. Nos dan una hojilla de afeitar por persona, pero los hombres deciden no afeitarse la barba para que se vea su cambio físico bien después. Pero es verdad que las mujeres sí nos depilamos nuestras partes íntimas», ha hecho público.

Respecto a los concursantes con alguna enfermedad, sí reciben su medicación correspondiente prescrita por su médico de cabecera, pero hay ciertas enfermedades que no son compatibles con el concurso: «Hay medicamentos que obviamente no se pueden tomar allí, y si tienes que tomarlos obligatoriamente, no puedes ir a ‘Supervivientes’«, sentencia. Y este es el motivo por el que muchos famosos se quedan sin participar una vez les hacen el reconocimiento médico en España.