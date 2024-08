Las secuelas que arrastra Marta Peñate por ‘Supervivientes’ y que le han obligado a ir al médico

Todos los concursantes que pasan por ‘Supervivientes’ reconocen haber arrastrado secuelas físicas y psíquicas tras su llegada a España. Y en el caso de Marta Peñate, ganadora de ‘Supervivientes All Stars’, no iba a ser una excepción. Según ha confesado ella misma a sus seguidores de Instagram, tendrá que pasar por un especialista para arreglarse un problemilla que arrastra por culpa de su paso por los Cayos Cochinos.

La canaria se alzó con la victoria, y con el cheque de 50.000 euros. Aunque en su momento aseguró que ese dinero lo iba a reservar, ahora tendrá que hacer uso de él para hacerse un pequeño arreglo en los dientes. Y es que, según ha explicado a través de sus stories de Instagram, se le ha abierto un pequeño hueco entre sus dos incisivos centrales, los conocidos como ‘paletos’.

El motivo por el que Marta Peñate tendrá que ir a un especialista

«En ‘Supervivientes’ se me separaron un poco los dientes porque no me puse los retenedores. Creo que me los voy a volver a arreglar», aseguraba Marta Peñate mientras enseñaba el hueco a sus seguidores. Y es que en ‘Supervivientes’ solo se pueden saltar las normas quienes tengan algún problema médico que les obligue a tomar algún tipo de medicación. Pero, el tener unos dientes bonitos es considerado por la organización más bien un capricho, por lo que la canaria no pudo llevarse su retenedor, motivo por el cual se la han separado sus dientes.

Hay numerosos rostros conocidos que han hecho de esa imperfección su seña de identidad. Tal es el caso de Madonna, Laura Pausini, Vanessa Paradis o Brigitte Bardot. Sin embargo, otros se los han arreglado, mientras que hay quienes han aprendido a quererse con sus dientes separados. No es el caso de Marta Peñate. La joven ha decidido invertir parte de su premio en acudir a un especialista que le vuelva a dejar los dientes perfectos.