La audiencia de 'Supervivientes' expulsa a Manuel González pero lo que sucede al final lo cambia todo

'Supervivientes 2025' ha sorprendido a los espectadores de la versión 'Tierra de Nadie' al programar una inesperada expulsión entre Manuel González, Anita Williams y Montoya. Mientras que éstos dos últimos se han incorporado a la convivencia junto al resto de los concursantes gracias al favor del público, el gaditano ha sido expulsado. Sin embargo, el reality le tenía preparada una segunda oportunidad que se ha podido conocer al término de la gala.

Al comienzo de la misma, Carlos Sobera ha anunciado la apertura de un televoto exprés para determinar qué habitantes de Playa Misterio se sumarían a la convivencia en Playa Furia y Playa Calma. Cabe recordar que hasta el momento, Montoya, Anita Williams y Manuel González convivían en Playa Misterio. Allí los tres han dejado una ristra de momentazos.

Episodios que no se volverán a repetir. Esto es debido a que la organización ha abierto una votación exprés: el concursante menos votado se ha "quedado en el camino". Así lo ha comunicado el presentador una vez se ha pausado dicho televoto. "Los espectadores de 'Supervivientes 2025' han decidido que el primero o primera en convertirse en concursante oficial sea Montoya", ha comentado Sobera dejando la expulsión en un duelo entre Anita Williams y Manuel González.

Por su parte, el recién confirmado como concursante ha agradecido el apoyo de los espectadores. Visiblemente emocionado ha compartido: "Muchas gracias familia, de verdad, flamencos. Muchas gracias, ¡es una oportunidad!". En la misma línea, Montoya ha asegurado: "La verdad que muy feliz, estaba con muchos sentimientos encontrados. No han sido días fáciles, ha sido todo muy reciente. Revivirlo todo y... Quiero ya centrarme en el concurso y cambiar el modo porque emocionalmente estaba muy bajo. Me estaba superando y ya está, ¡vamos a empezar ya!".

Anita Williams, se une a Montoya como concursante confirmada de 'Supervivientes'

La segunda confirmación de la noche se ha vivido poco más tarde y ha movilizado a una gran cantidad de fieles. "La oleada de votos para decidir quien se queda y quien se va solo tiene un calificativo, ¡es monstruosa! Todo el mundo está volcado en esta votación, que lo sepáis porque eso dice mucho de vosotros", ha comentado Carlos Sobera.

Poco después, el presentador ha comunicado la continuidad en el concurso de uno de ellos: "Los espectadores de 'Supervivientes 2025' han decidido que debe convertirse en el segundo concursante oficial... Anita". Una determinación con la que Manuel González queda fuera del reality tal y como le ha hecho entender el presentador.

"No me lo creo, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha votado para salvarme. A toda mi familia, a mi hijo... Como dije, daré el cien por cien de mí y no me voy a ir hasta darlo", han sido las emotivas palabras de la joven.

Por su parte, el recién expulsado ha compartido: "La verdad es que estoy triste, estoy enbajonado perdido. Venía con mucha ilusión, era un sueño. No me ha dado tiempo de nada. Quería dar el máximo, quería competir, pasar hambre, pescar, hacer fuego... y mira, la gente no lo ha querido así, por algo será. Lo que no está para uno, no está. Ya me lo dará Dios por otro lado".

Al ser preguntado por qué la audiencia ha optado por Montoya y Anita, éste ha añadido: "No lo sé, no estoy en la cabeza ni en el corazón de la gente y si los han elegido a ellos será porque gustan más. me querrán ver en La Caleta".

Giro en el futuro de Manuel González en 'Supervivientes 2025'

Aunque todo parecía apuntar a que Manuel González se quedaría sin concursar, Carlos Sobera ha sorprendido a todos al asegurar su continuidad en el espacio de supervivencia. Así se lo ha hecho saber al joven, visiblemente abatido al no haberse podido unir junto al resto de sus compañeros.

"En toda historia hay un giro nuevo que tú no te esperas. Lo tuvo desde el principio preparado para ti o para quien fuera Poseidón: no estás expulsado. No estás expulsado, así lo ha querido planificar Poseidón. Así lo ha planificado para que todos los demás crean que estás expulsado y no lo estás. Te conviertes así en el nuevo secreto de 'Supervivientes 2025'. No va a ser fácil y te vas a enfrentar a muy duros concursantes", ha sido el anuncio del presentador.

Así pues, tras la conexión con Manuel, Carlos Sobera ha avanzado más detalles del futuro del joven en el reality: "En Playa Misterio Manuel vivirá solo hasta el jueves, que se unirá el primer expulsado de la edición. Poseidon le da la oportunidad de incorporarse a la aventura con el resto de supervivientes, pero esta vez será la única". A