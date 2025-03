Ana Rosa impugna al equipo de 'Supervivientes' ante el giro con Montoya, Anita y Manuel

El trío de Playa Misterio conformado por Anita, Montoya y Manuel está a punto de tocar su fin en 'Supervivientes 2025'. Uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' se quedará fuera del concurso tras una expulsión express sorpresa preparada para este martes en 'Tierra de nadie'. Y ante el fin de este triángulo amoroso, Ana Rosa Quintana se ha dirigido desde 'El programa de AR' a la organización del reality con una insólita propuesta sobre los supervivientes.

El cruce de reproches, explicaciones y disculpas que parecía haber terminado con 'La isla de las tentaciones' se extendió hasta 'Supervivientes' el pasado martes cuando Montoya descubrió que, lejos de encontrar la calma reflexionando en los Cayos Cochinos en soledad, compartiría playa con su ex pareja y el tentador que dinamitó su relación. Ahora, tras una semana de convivencia, ha llegado el momento de poner fin a la prolongada hoguera final.

Ana Rosa eleva esta queja a la organización de 'Supervivientes 2025' por la expulsión de Montoya, Anita o Manuel

Ana Rosa y sus colaboradores de 'El aperitivo', sección de 'El programa de AR' que analiza la crónica social, continúan siguiendo muy de cerca el reality de supervivencia y el mediático triángulo amoroso. "Si yo tuviera que elegir un sitio donde estar, sería allí. Son muy simpáticos los tres, me caen muy bien", confesó la presentadora tras aclarar que nunca participará en el formato.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Me he hecho súper fan de Anita [Williams] desde que saltó del helicóptero", confesó a sus colaboradores cuando le preguntaron por su favorito dentro del trío de 'La Isla de las Tentaciones' que se romperá este martes. Y precisamente la periodista quiso lanzar una queja por este inesperado giro, que privará a los seguidores de ver cómo avanza la relación entre los tres. "¿Podemos hacer algo para que se queden los tres? Unas firmas o algo…", preguntó la comunicadora sopesando la posibilidad de iniciar una recogida de firmas para frenar la expulsión.

Y es que, la llegada de Terelu Campos a Playa Misterio de este pasado domingo y sus bailes junto a Anita, Montoya y Manuel se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más virales de la velada. Es por eso que Ana Rosa lamenta que 'Supervivientes' vaya a despedir tan rápido a esta combinación tan explosiva. De ser la catalana quién tenga que abandonar el reality finalmente, se quedará a las puertas de su reconciliación con el sevillano.

Anita y Montoya, más cerca que nunca de la reconciliación

"Sabes que lo eres todo. En la isla me comporté fatal, fuera te he pedido disculpas y lo seguiré haciendo todo lo que me queda de vida. Quiero que sepas que te amo con locura y que no me he olvidado de ti, ni lo voy a hacer nunca. Me siento una imbécil por todo, me arrepiento mucho", confesó Anita en un mensaje que dejó grabado antes de poner rumbo a 'Supervivientes', y que este lunes revisitaron en directo desde una hoguera improvisada para 'El debate de las tentaciones'.

"Me duele verla así, al final todo el mundo se equivoca", terminó señalando Montoya mientras se abrazaba a Anita, con quién ha protagonizado numerosos acercamientos desde que retomaron la convivencia en Playa Misterio. Incluso la de Barcelona le dedicó un "te quiero" bajo las estrellas de Honduras abrazando a su ex pareja cuando se disponían a dormir.