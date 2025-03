El actor Mario Casas se sale del redil para expresar quién es su ganador de 'Supervivientes 2025'

Si hace unos días era Melendi el que sorprendía al hablar de 'Supervivientes 2025' pidiendo la salvación de su amigo Damián Quintero, ahora es Mario Casas el que se ha pronunciado al ser preguntado por el concurso del novio de su hermana, Álvaro Muñoz Escassi.

Cabe recordar que el popular actor y Álvaro Muñoz Escassi son cuñados después de que el ex jinete iniciara una relación con Sheila Casas tras conocerse en el plató de 'Tardear' donde ambos colaboraban. Y raro es el photocall en el que el actor no tiene que responder a preguntas sobre el novio de su hermana.

Y eso es lo que pasó este fin de semana cuando Mario Casas presentaba "Molt lluny", su última película en el Festival de Málaga. Así, Europa Press no dudó en aprovechar la presencia del actor para preguntarle por si está siguiendo a Escassi en 'Supervivientes' y él quiso echar balones fuera.

"No tengo tiempo a nada. Tengo tiempo a esto y a currar. Ahora mismo estaba haciendo una peli hasta hace dos días. He venido corriendo, estoy con poco tiempo", se escudaba Mario Casas dejando claro que no ve el reality de Telecinco a pesar de contar con Álvaro Muñoz Escassi entre sus concursantes.

Eso sí, Mario Casas no dejó escapar la ocasión para apoyar al novio de su hermana y pedir a la gente que lo haga ganador. "Que gane, claro, sí, sí", sentenciaba el actor gallego.

Por último, cuando la prensa le preguntó por los rumores de su relación con Melyssa Pinto, otra ex concursante de 'Supervivientes' y de 'La isla de las tentaciones', Mario optó por no contestar. "Salen muchas cosas siempre, y sabéis que yo no hablo de mis cosas", respondió de forma tajante.