Se confirma la relación bomba de Mario Casas y este rostro de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes'

Nueva posible pareja en el mundo del corazón. Y es que, según ha publicado la cuenta de Instagram @lacuernis y se ha hecho eco 'Socialité' este domingo, 9 de marzo, Mario Casas y Melysa Pintos podrían estar juntos. Estas son las pruebas que probarían esta nueva y sorprendente relación.

Por el momento, lo único que se sabe es que al actor y a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se les ha visto juntos en un restaurante de Gran Canaria. Según ha podido descubrir el programa de Telecinco, desde hace un mes y medio la pareja se estaría intercambiando likes a través de las redes sociales. Prueba más que manifiesta de que entre ambos hay, al menos, una muy buena relación.

"Melyssa Pinto lleva cuarenta y ocho horas sin compartir ni un story y eso, en el mundo de los influencers es que, claramente, intentas ocultar algo", cuenta Miguel Ángel Rech desde la redacción de 'Socialité'. Según el periodista, "la persona que les vio en este restaurante dice que la parece pidió que por favor no les sacaran fotos, con lo cual, aquí podría estar naciendo algo".

Mario Casas y Melyssa Pinto, pillados juntos en Gran Canaria

Por su parte, la cuenta de Instagram @lacuernis, especializada en salseos, ha escrito lo siguiente: "Melyssa Pinto y Mario Casas están juntos en Canarias. Ayer un cuernis coincidió con ellos mientras comían en un restaurante de lujo, y pidieron que no les hicieran fotos juntos… (Ya sabemos que cuando ocultan compañía es que hay tema). Además, estaban solos, y Mario ya lleva semanas dándole like a mucho contenido del que sube Melyssa. Imagino que no será la primera vez que quedan".

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Tendremos que seguir pendientes a sus redes sociales para ver si continúan las interacciones entre ambos. De momento, Mario Casas continúa de promoción de su última película, 'El secreto del orfebre', filme que presentó hace unos días en 'El Hormiguero'.